美債殖利率曲線恢復正常 投資人能高枕無憂嗎？

目前美債殖利曲線已慢慢恢復正常型態，投資人或許能暫時鬆一口氣，但恐怕也只是暫時。歐新社

美國公債上月底一度出現短期公債殖利率 高於長期公債殖利率的「殖利率曲線反轉」狀況，由於這種情況往往預示著經濟即將陷入衰退，引發市場驚慌。現在，巴隆金融周刊（Barron's）報導，隨著美債殖利曲線已慢慢恢復正常，投資 人暫時可以鬆一口氣，但恐怕也只是暫時。

巴隆周刊分析，3月底出現的殖利率曲線反轉，是因為投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）將強力升息以阻遏高漲的通膨，可能導衝擊長期的經濟，從而壓低長期的通膨，因此大規模狂賣公債。

現在，投資人的市場行為顯示，他們目前相信聯準會 的行動將不至於拖累經濟陷入衰退，也不致重創長期的經濟需求，美債殖利曲線因而恢復正常。

美債殖利率曲線是正常、還是反轉，最常觀察的指標是10年期公債與2年期公債的殖利率差距。目前10年期公債殖利率落在2.83%，比起2年期公債殖利率的2.45%高出0.38個百分點。相較之下，在3月29日時，10年期公債殖利率落在2.34%，2年期公債殖利率卻已升至2.38%，使短期公債殖利率高過長期公債殖利率0.4個百分點，出現典型的殖利率曲線反轉。

但是巴隆周刊警告，長天期公債殖利率上升，有一部分是歸因於聯準會已經宣布結束購債計畫，導致長期公債的需求量減少，價格下降，從而使殖利率上升。債券價格與殖利率是反向而行。

與此同時，投資人也樂觀相信，聯準會將不會下猛藥以傷害經濟需求為代價壓制通膨，當前2年期公債殖利率的2.45%，顯示投資人可能預期聯準會今年不會以一次升息2碼（0.5個百分點）的方式對通膨猛踩煞車。

不過，巴隆也指出，雖然美債殖利率曲線反轉的危機警報暫時解除，目前的殖利率曲線還是太「平」了，也就是長期公債的殖利率相對短期公債殖利率的利差仍然不夠大。現在10年期公債殖利率比2年期公債高出0.38個百分點，但在去年此時，這項利差可是高達1.5個百分點。過於平坦的殖利曲線，也會更容易再出現反轉的狀況。