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美債市場不再是單行道 短債殖利率劇震

編譯季晶晶／綜合報導
美國短天期公債的殖利率上周波動劇烈。（美聯社）
美國短天期公債的殖利率上周波動劇烈。（美聯社）

美國公債交易員上周得到警醒，即使市場一直往同一方向去，也不能掉以輕心。

市場預料，聯準會將進一步升息，並開始透過到期債券不再投資來縮減資產負債表，美債殖利率攀升到數年來最高。第一季的大部分時間，短天期債券殖利率持續上揚。

但情勢本月生變，長債殖利率領漲，短債殖利率則在周間重挫，令交易員疑惑這是一股新趨勢，抑或只是在「收割」原趨勢的一波漲勢。

上周二公布3月核心CPI漲幅小於預期，有人押注聯準會升息幅度可能低於當前預期，短債殖利率因此下滑。不過市場對於通膨前景並無共識。

AmeriVet Securities美國利率交易和策略部門主管Gregory Faranello表示：「債市目前是尷尬期，通膨處於極端水準，我們不知道它會從峰值降到何種境地。」

兩年期公債殖利率走勢如下：上周四一度跌到低點2.27%，低於4月6日創下的今年高點2.6%，後來因為一項進口物價指標的漲幅超出經濟學家預期，殖利率又反彈，上周四收在2.45%（周五休市）。其大幅波動反映市場縮小對聯準會今年升息幅度的預期，但在5月下次會議升息50個基點的預期，幾乎完全反映在相應的期貨合約中。

道明證券建議，在殖利率接近2.75%時，買入三年期美國公債，預計殖利率將跌至2.25%。這是因為如果貨幣政策緊縮──加上疫情防控措施，和俄烏戰爭的全球影響──限制了經濟成長，那麼利率的峰值可能低於和接近先前的預期。期貨市場目前預期，峰值將出現在2023年中期，略高於3%。

長天期殖利率持續上漲，基準的10年期公債殖利率今年峰值會達2.83%，趨勢線向下傾斜。對一些人來說，這確認了債券長達40年的牛市行情即將結束——聯準會縮表也有助於此。

30年期公債殖利率上周四創下今年最高的2.93%，殖利率曲線變陡，扭轉過去12個月曲線持續趨平的態勢。

兩年期和10年期公債利差——從2021年接近162個基點的峰值，到4月4日縮小到負9.5個基點，目前回升到37個基點。

5年期和30年期公債殖利率曲線——3月28日出現2006年來首次倒掛，4月6日觸及負15.6個基點的極端水準，隨後反彈到13個基點。

摩根大通在內的華爾街投資銀行認為，最近曲線趨陡只是小插曲。小摩的美國利率策略師建議，為稍後曲線趨平做好準備。這是基於預料養老基金對長天期債券有需求，以及聯準會縮表的影響有限。

殖利率 聯準會 債券

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