馬斯克稱獲特斯拉私有化資金挨告 法官：不實陳述

特斯拉執行長馬斯克在2018年一則推文中聲稱已獲得將特斯拉私有化所需資金，遭法官認定是「不實和誤導」的陳述。（圖取自維基共享資源；作者Maurizio Pesce，CC BY-SA 2.0）

根據控告美國電動車大廠特斯拉 的投資者所提交文件，特斯拉執行長馬斯克 在2018年一則推文中聲稱已獲得將特斯拉私有化所需資金，遭法官認定是「不實和誤導」的陳述。

馬斯克（Elon Musk）在2018年8月7日推文說有意將特斯拉（Tesla）私有化，導致股價連續幾天大幅波動，許多股東因在股市蒙受損失而控告特斯拉涉嫌證券 詐欺並求償。

馬斯克14日再次表示，他已「獲得」資金，將以每股420美元的價格將特斯拉私有化。原告15日晚間提交法庭的文件顯示，他們要求負責此案的聯邦法官愛德華．陳（Edward Chen），命令馬斯克停止公開作此表示。

馬斯克過去曾表示，他正在與沙烏地阿拉伯的主權財富基金協商，他有信心達成協議。但雙方從未宣布過任何協議。

根據原告的文件，愛德華．陳最近在一項未公開的命令中做出結論，馬斯克推文的說法「不實和誤導」，「行事魯莽而且充分意識到他的推文作了不實陳述」。

原告指控馬斯克進行「受關注的公開宣傳活動，針對他2018年8月7日的推文提出矛盾和不實的敘述」。這可能會影響最終被指派參與今年稍後審判的陪審團成員。

美國股市監管機構證券管理委員會（Securities and Exchange Commission, SEC）也在推文發布後指控馬斯克詐欺。

馬斯克最終和證管會和解，並同意社群媒體貼文若有被認為對股東重要的訊息，將讓特斯拉的律師先審查。

他還支付了2000萬美元罰款，並辭去特斯拉董事長職務。