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美企財報周 三大陰霾罩頂 特斯拉、IBM、Netflix等將公布獲利

編譯劉忠勇／綜合報導

美國股市在復活節假期前賣壓湧現，三大指數在交易縮短的一周全數收黑。美企超級財報季本周繼續進行，但投資人目光仍擺脫不了升息、通膨、戰爭三大疑慮，這些狀況會如何影響企業獲利，將是投資人關注的重點。

史坦普500指數上周周線下跌2.1%，那斯達克綜合指數重挫2.6%，道瓊則跌0.8%。美國10年期公債殖利率升至2.82%，對成長股構成壓力，拖累史坦普500指數和那指下跌。

未來這一周道瓊指數有IBM、P&G、嬌生在內七家成分股企業公布財報。Netflix和特斯拉也各自在周二和周三盤後公布財報。

瑞士信貸首席美國證券策略師葛路伯說：「企業展望會持續不佳，即使財報表現不錯，業者想必會哀嘆又抱怨成本壓力。」

股票策略師估計，美企第1季財報表現不如預期的會增加，優於預期者會減少。據路孚特統計，史坦普500指數成分企業的獲利預料年增6.3%，低於年初預估的7.5%。

Truist投資總監勒納說：「我認為會出現更多的區隔和分化。我認為有的公司控管得宜，有的公司則會面臨獲利壓力，相較於過去兩年來普遍強勢，會呈現更多兩極化現象。」

除財報外，Fed主席鮑爾本周四在國際貨幣基金（IMF）研討會和歐洲央行（ECB）總裁拉加德的談話， 更是股債市關注的焦點。

富國證券主管舒馬赫說：「我認為鮑爾會表現鷹派，會強調他們會升息並縮表，且會繼續下去。」他表示，除Fed的不確定性外，公債殖利率上揚和股市防禦性的布局，是他將美股調降為「中立」的主要理由。

美股4月下跌之際，所謂防禦類股，包括醫療、公用設施、消費必需品、房地產反而上漲。投資人認為，這類股票給的股利較多，且較能安度動盪時期。本周公布財報的嬌生和P&G即屬此類。

隨物價上漲，防禦類股也可充做通膨的避險。Edward Jones資深投資策略師瑪哈揚說：「當考量到誰更有訂價能力，不管漲價多少，民生必須品、醫療、水電費帳單都是得付的。」

今年以來，史坦普500指數下跌近8%，公用設施類股則上漲逾6%、民生必須用品股漲2.5%、醫療股跌1.7%、房地產股跌6%。

指數 投資 史坦普500

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