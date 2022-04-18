紐約市法規要求薪資透明 工商團體反彈：多元招聘難加難

紐約市 議會(NewYorkCityCouncil)2021年12月批准一項法案，要求企業主刊登徵人廣告時公告工資範圍，藉以縮小不同種族間、性別間的工資差距；雇主反彈，認為薪資透明化讓他們招聘多元化受阻。

這項法案在紐約市長亞當斯(EricAdams)拒絕於2022年1月之前否決之際成為正式法律，預訂5月15日生效。

紐約市五大行政區商會和非營利會員組織「紐約市夥伴關係」(PartnershipforNewYorkCity)寫了一封信給紐約市議會時提到，為了力求管理階層多元化，可能對所謂的「BIPOC求職者」(意指黑人 、土著和有色人種)提供較高薪酬，在當今勞動力市場艱難、力行多元化目標的情況下，揭露出的最高工資可能明顯高於歷史行情，勢必引發勞工不滿並要求雇主將薪資調高到難以負擔的地步。

儘管商業團體聲稱工資法恐阻撓他們力求高階領導層多元化及薪酬平等化，但數據顯示，業界慣有薪資制度已導致種族和性別之間的工資差距不斷擴大。

勞動市場吃緊有色人種占優勢？

「紐約市夥伴關係」總裁兼執行長懷爾德(KathrynWylde)表示，在許多公司，高階管理層的有色人種和女性員工佔有極大優勢。舉例來說，某家金融機構有一個職缺要物色多元化人選，往往會提供不同於一般行情的最高薪資，以便招聘高層認為的稀缺人才。

懷爾德說，假如公司提出的最高工資過低，很可能被其他競爭對手出高價搶走人才。

然而事實上，紐約市商界頂級領袖多數是白人男性。根據截至2018年的紐約州 勞工數據，高階主管70%為男性、30%為女性，依種族分，77%白人、8%西班牙裔或拉丁裔、7%亞裔、6%黑人、2%是其他種族、0.3%美洲印第安人。

這些高階主管僅占全紐約州勞動力的1%。

紐約近年來薪酬差距 越來越大

倡議組織LegalMomentum經濟賦權資深律師卡瓦賈(SeherKhawaja)說，業者提出招聘多元化顧慮毫不真誠，商業界信誓旦旦說薪酬保密才得以讓他們對黑人女性支付更多薪酬，薪酬透明化將破壞目標，這種論調實在很大膽。

在紐約，男性每賺1美元，女性平均僅賺86美分，而且數據顯示，隨著時間推移，性別工資差距越來越大，2015年男女兩性差距為1美元對89美分。

女性白人與有色人種間的薪資差距擴大。在紐約，白人男性每拿到1美元，亞裔女性拿到86美分、白人女性拿到83美分、黑人女性拿到65美分、西班牙裔和美洲印第安人女性拿到57美分。

卡瓦賈說，新法要求薪資透明化主要是推動雇主解決長久以來故步自封所造成內部不平等現象。。

高學歷女性領導層的薪酬仍低於男性。紐約州主計長數據顯示，即使人們擁有研究生或專業學位、多年經驗並進入管理層，性別之間仍存有工資差距。

紐約市力求透明化的法律 暗藏變數

3月下旬，紐約市議會議員威廉斯(NantashaWilliams)和布蘭南(JustinBrannan)提出修正法案，試圖改變即將實施、力求薪酬透明化的法令。

懷爾德說，他所屬的商業團體對力求透明度的法案主要擔憂是沒有給業界足夠時間適應；該法案訂5月15日生效，修正案建議推遲至11月1日。

修正案其他重點如下：

1.雇主允許遠距上班的工作可豁免薪酬透明化(即使工作人員偏好到公司上班)。

2.紐約市公司在其他地點招募的職務可豁免。

3.僅發出一般招聘公告但未明列工作職務的雇主可豁免。

4.法律適用企業的最低規模從4人提高到15人。紐約非營利社區服務協會(CommunityServiceSocietyofNewYork)資深經濟學家查特吉(DebipriyaChatterjee)引述彭博社(Bloomberg)的報導稱，這一變化將使5萬8000家企業豁免揭露工資，這些企業員工達50萬人。

批評人士稱，修正案使一些最邊緣化的工人面臨不公平蒂酬風險，包括有色人種以及在美甲沙龍、餐館、日託中心、零售店和偏遠地區工作的人。

紐約市議會4月5日舉行過修正案聽證會，目前正在委員會審議中。