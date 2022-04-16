升息通膨與戰爭 美股財報第二周仍擺脫不了這三大疑慮

美股4月下跌之際，所謂防禦類股，包括醫療、公用設施、消費必需品、房地產反而上漲。美聯社

美國股市因復活節假期前賣壓湧現，三大指數 在交易縮短的一周全數收黑。隨美國主要企業財報季下周陸續登場，投資 人目光仍擺脫不了升息、通膨、戰爭三大疑慮，因此，這些狀況會如何影響業者的獲利，將是投資人關注的重點。

史坦普500 指數周線下跌2.1%，那斯達克綜合指數重挫2.6%。道瓊工業指數周線跌0.8%。美國10年期公債殖利率升至2.82%，對成長股構成壓力，拖累史坦普500指數和那指下跌。

下周將有道瓊工業指數有IBM、P&G、嬌生在內七家成份股企業公布財報。Netflix 和特斯拉也各自在周四和周三盤後公布財報。

瑞士信貸首席美國證券策略師葛路伯（Jonathan Golub）說：「企業展望會持續不佳，即使財報表現會不錯，業者想必會哀嘆又抱怨成本壓力。」

股票策略師估計，美企第1季財報季表現不如預期的會增加、優於預期會減少。據路孚特（Refinitiv）統計，史坦普500指數成份股企業的獲利預料年增6.3%，低於年初預測的7.5%。

Truist投資總監勒納（Keith Lerner）說：「我認為會出現更多的區隔和分化。我認為有的公司控管得宜，有的公司則會面臨獲利壓力，相較於過去兩年來普遍強勢，會呈現更多兩極化現象。」

除財報外，Fed主席鮑爾周四在國際貨幣基金（IMF）研討會和歐洲央行（ECB）總裁拉加德的談話， 更是股債市關注的焦點。

富國證券主管舒馬赫（Michael Schumacher）說：「我認為鮑爾會表現鷹派，他會強調他們會升息並縮表，且會繼續下去。」他表示，除Fed的不確定性外，公債殖利率上揚和股市防禦性的布局，是他將美股調降為「中立」的主要理由。

美股4月下跌之際，所謂防禦類股，包括醫療、公用設施、消費必需品、房地產反而上漲。投資人認為，這類股票給的股利較多，且較能安度動盪的時期。本周公布財報的嬌生和P&G即屬此類。

隨物價上漲，防禦類股也可充做通膨的避險。Edward Jones 資深投資策略師瑪哈揚（Mona Mahajan）說：「當考量到誰更有訂價能力，不管漲價多少，民生必須品、醫療、水電費帳單都是得付的。」

今年以來，史坦普500指數下跌近8%，公用設施類股則上漲逾6%、民生必須用品股漲2.5%、醫療股跌1.7%、房地產股跌6%。