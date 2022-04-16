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馬斯克收購推特虛晃一招？華爾街質疑不是真心的

財經新聞組／綜合報導
華爾街相信馬斯克並非真心誠意想收購推特。（路透）
華爾街相信馬斯克並非真心誠意想收購推特。（路透）

一家公司收到18%股票溢價的收購要約，股價卻反向下跌，這種情況並不常見。

但這就是推特14日的寫照。在特斯拉CEO馬斯克提出以每股54.20美元、約430億元收購推特的報價後，推特收跌1.7%，報45.08元，市值為340億美元。

換句話說，投資人並不預期望這筆交易可能發生。 Stifel分析師甚至還把推特的評級調降至賣出，指稱該公司「只是被馬斯克當馬戲耍」。

可以肯定的是，馬斯克擁有大批粉絲，他在科技界享有盛譽，因為他同時將特斯拉和SpaceX轉變為蒸蒸日上且真正創新的企業。但他多年來的咆哮、炒作和未兌現的承諾，讓華爾街對馬斯克的意圖以及他堅持到底的能力或意願持懷疑態度，尤其是在涉及大型金融交易時。

不妨回想一下「資金已獲確保」這句話。那是馬斯克在2018年8月的推文，表明他準備以對大麻愛好者具象徵意義的每股420元的價格，將特斯拉私有化；他對推特的報價54.20元也有異曲同工之處。這條推文引發了美國證券交易委員會(SEC)提出訴訟，最終達成和解，馬斯克任何可能包含影響其股價的公司訊息的推文，都必須經「推特保母」預先審批。

但是，特斯拉從未被私有化，接下來3年成為美股最熱門的一支投資標的一。經股票分拆調整後計算，自那則推文發布之後，特斯拉股價上漲超過1300%。而在經營他兩家主要公司並兼營其他一些公司的同時，仍有足夠的時間在推特上成為一呼百應的網紅，擁有8170萬名粉絲。

推特是馬斯克最偏好的大眾傳播形式，從兜售加密代幣到抨擊政客，無所不包。他也持續在個人帳戶上宣傳特斯拉的技術。最近，這裡反而成為他批評推特最力的園地，因為他認為推特無視言論自由原則並採取某些技術限制。

但他真的想收購推特？分析師並不這麼認為。

瑞穗證券分析師寫道：「雖然我們同意馬斯克對推特貨幣化不足的意見，但預計董事會和主要股東會因為理念上的分歧而拒絕他的收購要約。」董事會可能擔心的一個大問題是：「馬斯克所能專注於推特的時間有限，因為他是特斯拉、SpaceX和The Boring Company等多家科技公司的CEO。」

然後是資金問題。根據《富比士》報導，馬斯克的身價約為2650億元，但幾乎所有財富都與他的特斯拉和SpaceX股權有關。他在2021年底賣出價值超過120億元的特斯拉股票，只是推特報價430億元的一小部分。

在宣布敵意收購推特之前，馬斯克就以超過26億元的資金買進該公司9.1%的流通股。4月4日，也就是馬斯克首次披露持股比率的那一天，該股飆升了27%。

馬斯克在14日提交推特董事會的提議中寫道：「我的要約是最好也是最終的提議，如果不被接受，我將需要重新考慮我作為股東的立場。」

馬斯克在提交給SEC的文件中表示，他聘請了摩根史坦利作為他的財務顧問，但他沒有提到與其他可以幫助支付帳單的金融業或公司合作。到了14日晚間，馬斯克承認他「不確定」是否真的能夠買下推特。

在溫哥華舉行的TED2022會議上，馬斯克被主持人問到：如果要約被拒絕，是否有「B計畫」。馬斯克回答「有」，但他拒絕詳細說明。

在被問到是否「資金已獲確保」，暗指將特斯拉私有化的知名推文時，馬斯克說，「我擁有足夠的資產。」「只要有可能，我就能做到。」

無論馬斯克是否真的有心想收購這家社交媒體公司，他都已攪亂一池春水，現在推特董事會必須考慮這個提議。據傳CEO阿格拉沃爾(Parag Agrawal)已告知員工，該公司並未被馬斯克的提議「挾持」。

根據股價反應，阿格拉沃爾可能獲得大多數投資人的支持。股票研究公司New Constructs CEO川納(David Trainer)表示，此次出價是「馬斯克為獲得關注的拚命嘗試」，而不是真誠地想替推特增值。

川納指出，「他提出收購推特，只是因為這是馬斯克最受歡迎的園地。」「馬斯克並沒有給推特股東帶來任何營運價值，除了他搖滾巨星的地位，而光是如此並不足以長期改變推特。」

馬斯克 推特 特斯拉

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