巴菲特：我很健康 還不打算退休

「股神」巴菲特 表示，他身體狀況很好，目前還沒有計畫辭去波克夏 控股CEO一職，因為他熱切地期待4月30日公司年會上的出席人數可能會創下歷史新高。

91歲的巴菲特14日接受專訪時說，他「健康再好沒有了」。在被問及繼任者時，巴菲特說已有一個合適的人選；他指的指波克夏控股的高階主管阿貝爾(Greg Abel)。他還說：「他的熱身還不足。我還在加班工作，只不過是遠距罷了。」

巴菲特表示，本月底的波克夏控股年度會議可能有4萬人與會，並指出這「可能是史上奧馬哈最大的群聚」。

這次會議是波克夏控股自2019年以來首次面對面聚會，巴菲特稱之為「資本家的伍茲托克」；許多股東都渴望見到巴菲特和98歲的副總裁芒格(Charlie Munger)一起出席，因為這可能是他們最後一次共同出席年度會議。

每天照常上班

在專訪中，巴菲特不忘時時啜飲可樂，並暢談他熱愛自己的工作，稱其為「世上最有趣的工作」。

巴菲特說，他每天早上7點前起床，觀看新聞和CNBC，並在當地時間8 點30分股市開盤前抵達波克夏的奧馬哈總部。即使他不在辦公室，波克夏也在他的腦海中，「我總是為它念茲在茲」。

他說，坐在他辦公室附近的波克夏交易員一天可以執行數十億元的交易；該公司每周定期買進50億元的美國國庫券，是美國國債潛在的最大常態買家。波克夏控股持有的近1500億元現金中，大部分都是超級安全的國庫券，因為巴菲特不會輕易冒險動用公司龐大的流動資金池。

巴菲特承認年齡對他的確造成一些影響，表示「常常忘記名字，無法像以前那樣快速閱讀」。他稱自己是個「正在衰敗的機器」，但表示他仍然「感覺很棒」。

稱讚庫克和馬斯克

他稱讚蘋果 公司CEO庫克(Tim Cook)是一位「偉大的管理者和人類」，並指出蘋果公司的智慧手機產量僅占全球智慧手機的25%左右，「但蘋果生產的是對人們最有用的產品，也是最有遠見的產品。」蘋果是波克夏控股最大的持股標的。巴菲特對他自己有限的技術能力開玩笑說：「我真的一直不知道如何發送電子郵件。」

巴菲特也對特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)讚歎不已，並指出他只是提出「一個念頭，就贏了」與通用汽車、福特汽車和其他汽車同業的競爭。「這就是美國。不能只靠做夢。」

巴菲特承認，他在現在市值7600億元的波克夏所能獲得的回報，比不上他在1956年以10萬5100元展開巴菲特投資合夥企業當時的回報，「如果我用50億元做出一些出色的交易」，只不過是擁有約5000億元股東權益的波克夏控股「淨值的1%」。