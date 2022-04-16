我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

英媒：莫斯科號沉沒 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」事故

巴菲特：我很健康 還不打算退休

財經新聞組／綜合報導

「股神」巴菲特表示，他身體狀況很好，目前還沒有計畫辭去波克夏控股CEO一職，因為他熱切地期待4月30日公司年會上的出席人數可能會創下歷史新高。

91歲的巴菲特14日接受專訪時說，他「健康再好沒有了」。在被問及繼任者時，巴菲特說已有一個合適的人選；他指的指波克夏控股的高階主管阿貝爾(Greg Abel)。他還說：「他的熱身還不足。我還在加班工作，只不過是遠距罷了。」

巴菲特表示，本月底的波克夏控股年度會議可能有4萬人與會，並指出這「可能是史上奧馬哈最大的群聚」。

這次會議是波克夏控股自2019年以來首次面對面聚會，巴菲特稱之為「資本家的伍茲托克」；許多股東都渴望見到巴菲特和98歲的副總裁芒格(Charlie Munger)一起出席，因為這可能是他們最後一次共同出席年度會議。

每天照常上班

在專訪中，巴菲特不忘時時啜飲可樂，並暢談他熱愛自己的工作，稱其為「世上最有趣的工作」。

巴菲特說，他每天早上7點前起床，觀看新聞和CNBC，並在當地時間8 點30分股市開盤前抵達波克夏的奧馬哈總部。即使他不在辦公室，波克夏也在他的腦海中，「我總是為它念茲在茲」。

他說，坐在他辦公室附近的波克夏交易員一天可以執行數十億元的交易；該公司每周定期買進50億元的美國國庫券，是美國國債潛在的最大常態買家。波克夏控股持有的近1500億元現金中，大部分都是超級安全的國庫券，因為巴菲特不會輕易冒險動用公司龐大的流動資金池。

巴菲特承認年齡對他的確造成一些影響，表示「常常忘記名字，無法像以前那樣快速閱讀」。他稱自己是個「正在衰敗的機器」，但表示他仍然「感覺很棒」。

稱讚庫克和馬斯克

他稱讚蘋果公司CEO庫克(Tim Cook)是一位「偉大的管理者和人類」，並指出蘋果公司的智慧手機產量僅占全球智慧手機的25%左右，「但蘋果生產的是對人們最有用的產品，也是最有遠見的產品。」蘋果是波克夏控股最大的持股標的。巴菲特對他自己有限的技術能力開玩笑說：「我真的一直不知道如何發送電子郵件。」

巴菲特也對特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)讚歎不已，並指出他只是提出「一個念頭，就贏了」與通用汽車、福特汽車和其他汽車同業的競爭。「這就是美國。不能只靠做夢。」

巴菲特承認，他在現在市值7600億元的波克夏所能獲得的回報，比不上他在1956年以10萬5100元展開巴菲特投資合夥企業當時的回報，「如果我用50億元做出一些出色的交易」，只不過是擁有約5000億元股東權益的波克夏控股「淨值的1%」。

巴菲特 波克夏 蘋果

上一則

聯想五大弊病 證監會整治 公司回應盡快改善

延伸閱讀

推特兩招擋併購 馬斯克：若失敗還有B計畫

推特兩招擋併購 馬斯克：若失敗還有B計畫
巴菲特評價馬斯克：有想法就有機會成功 這就是美國

巴菲特評價馬斯克：有想法就有機會成功 這就是美國
91歲巴菲特不打算退休：我還很健康 接班人「已經有了」

91歲巴菲特不打算退休：我還很健康 接班人「已經有了」
巴菲特靠一頓晚餐 敲定一樁116億收購案

巴菲特靠一頓晚餐 敲定一樁116億收購案

熱門新聞

美國通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。 路透

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

2022-04-13 08:59
美國3月通膨果如預期火熱，消費者物價年增率衝上8.5%。 歐新社

美通膨快降下來了 克魯曼：沒錯，但別高興太早

2022-04-13 07:17
輝達周五股價大跌4.5%。路透

美半導體股周五大跌 原來跟「砍單的鐵證」有關

2022-04-09 09:18
LNG船British Listener在航行至墨西哥西南部外海時，突然大幅改變航行方向，目的地從亞洲改為歐洲。 擷自彭博資訊

去歐洲賣天然氣比較賺 原定駛往亞洲的LNG船大轉彎

2022-04-09 16:47
「股神」巴菲特投資眼光獨到。(路透)

巴菲特苦等多年 最近逮到什麼機會頻頻出手投資？

2022-04-07 15:54
美國哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）。（路透）

哈佛教授羅格夫：美元主導地位20年內可能終結

2022-04-06 00:49

超人氣

更多 >
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了
獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海
COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元
華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取