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大宗商品市場流動性藏風險 達拉斯Fed促慎防

財經新聞組／綜合報導

達拉斯聯邦儲備銀行(Fed)分析師在最新報告中建議，應該密切關注大宗商品市場的潛在宏觀經濟風險，代表該產業的流動性擔憂已引起Fed和監管機構的關注。

達拉斯Fed包括負責監督和監管風險分析的經濟學者塞蒂納(Jill Cetina)在報告中指出，「應該全面監測商品的持續發展，以了解其對金融狀況的潛在影響。」

大宗商品產業長期以來一直接受監管機構的監督，但在俄羅斯入侵烏克蘭後對俄羅斯貿易的制裁行為，凸顯出貿易公司作為市場風險承擔者和全球消費中介的作用。

報告指出，「要央行干預不受監管的市場的門檻很高。」「對於活躍於大宗商品市場的企業而言，積極評估並進一步加強其流動性狀況會是比較謹慎的做法。」

大宗商品指數在3月創下歷史新高，今年以來上漲32%。交易員正在採取措施將價格居高不下和激烈波動帶來的壓力降至最低，包括增加數十億元的信貸、增加提撥期權市場對沖保證金，並減少交易風險。

塞蒂納在報告中表示，「雖然到目前為止，大宗商品貿易商似乎已經獲得了繼續進行中介活動所需的信貸，但最近的情況凸顯出一些脆弱性。」「少數大宗商品貿易商的信貸回落可能會使其餘業者無法滿足對大宗商品中介的需求，從而可能造成負反面環，導致大宗商品價格進一步上漲。」

她表示，倫敦金屬交易所(LME)期鎳交易崩盤事件就是「風險管理薄弱的證據」。「由於中介受到挑戰，全球大宗商品價格進一步大幅上漲可能對風險資產造成沉重壓力並增加波動性，導致金融狀況突然顯著收緊。」

俄羅斯 央行 烏克蘭

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