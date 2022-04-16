半導體和能源 前景看好

聯準會(Fed)即將於5月4日做出新的政策決定，官員們近日頻繁發表鷹派言論。Marketfield資產管理公司CEO夏爾(Michael Shaoul)表示，市場預測通膨甚至達到「荒謬程度」，但他認為通膨因素早已被交易員們計入資產價格。

他指出，「我們對通膨數據和市場反應都不感到意外。」「大多數投資 人和投資顧問可能都認為，最近幾周他們已經對原本預期做出很大程度調整，因此沒有必要反應過度。」

通膨數據是Fed 5月會議前的重要數據。美國3月CPI再創1981年以來最大漲幅，強化了Fed大幅升息的預期。由於剔除食品和能源的核心CPI低於預期，推動美股 上漲。而3月PPI年增率也超出預期大幅上揚，而美股繼續走升，短期美債殖利率 再次下滑，因多數投資人認為通膨已見頂。

Interactive Brokers LLC首席策略師索斯尼克(Steve Sosnick)表示，「如果事先告訴你，CPI和PPI將連續數月超出預期，而且都達到幾十年未見的水平，你還會預測美債殖利率會大幅回落、美股會上漲嗎？」

可以肯定的是，並非所有人都覺得這些最新的數據可以讓他們降低預期，華爾街某些分析師警告客戶不要被疲軟的數據所愚弄。

以哈里斯(Ethan Harris)為首的美商銀經濟學者在報告中指出：「關注傳統核心CPI指標是錯誤的。」「這種方法的問題在於，根據獲得的數據，你幾乎可以得出任何你想要的數字。」

Comerica Wealth Management投資長林奇(John Lynch)表示，過去幾年美股兩大主要推動力：Fed的寬鬆和偏低的CPI，現在反而成為打壓獲利率和估值的重要角色。

他說，「持續性的通膨壓力可能會繼續打壓投資人信心。」「我們繼續看好價值型和周期性類股，並認為隨著企業和投資人適應這些變化，更積極主動的策略將勝過被動策略。」

「逢低買入」觀念在本周帶動了周期性類股。根據《彭博》彙編的統計，半導體ETF本周約淨流入17億元；今年以來則已募集約78億元，大約相當於過去2年的總和。資金流入半導體行業，凸顯出投資人相信該行業將從新冠疫情時期加劇的供應鏈動盪中繼續復甦。通常來說，半導體業是個周期性產業，經濟表現良好時，通常表現良好。

通常而言，獲利成長是驅動股價上升的最重要因素之一。從美股各大類股來看，分析師普遍預計，由於油價走高，另一周期性產行業能源類股的第一季獲利率將較上年同期大幅增長，而原材料產業獲利也將受惠於價格飆升。

回顧第一季，受惠於全球油價上漲的重大紅利，能源股可能成為美股大贏家。美國商銀近日表示，雖然能源今年來大幅跑贏大盤，但在高通膨和現金殖利率上升之下，其估值仍然具有吸引力。截至14日，iShares全球能源ETF(IXC)今年來漲幅接近37%。