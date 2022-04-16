Peloton調升訂閱費 產品降價

Peloton有史以來首次調高其訂閱月費，同時降低Bike、Bike+和Tread機器的價格200-500元不等，以吸引新客戶。從6月1日起，美國全方位訂閱方案價格將從每月39元漲至44元。加拿大月費則從49元增至55元；國際會員定價不變；純數位會員也仍是12.99元。

機師控美航要求假日參加培訓

美國航空機師工會向聯邦法院起訴該航空公司，以阻止一項鼓勵機師協助進行模擬器訓練的方案，美國航空企圖以此作為引進新血和滿足強勁的旅遊需求的作法，要求機師在休息日進入培訓中心，參加模擬器課程。因培訓課程構成工作條件改變，需經工會同意。

特斯拉 上海廠產量損失5萬輛

疫情導致上海封城後，特斯拉上海廠停工至今已有3周，若以日產能約2100輛電動車計算，自3月28日停產以來，特斯拉損失產量已超過5萬輛。不過外電報導，上海廠經當局核准，可望在18日復工；但情況仍將視疫情嚴重程度而作變更。

拜登補提名巴爾負責Fed監管

美國總統拜登表示，他將提名前財政部官員巴爾(Michael Barr)出任聯準會(Fed)的最高監管官員，接替因未能贏得溫和民主黨支持而於3月退出提名的拉斯金(Sarah Bloom Raskin)。巴爾現任密西根大學法學院教授，曾於2010年在歐巴馬總統任內服務於財政部，協助創建消費者金融保護局(CFPB)。

難吸收成本 亞馬遜收5%費用

亞馬遜CEO賈西(Andy Jassy)表示，該公司需要額外收取燃油和通膨附加費，以應對與通膨、新冠疫情和烏克蘭戰爭相關的成本上升。他說，「到了某種程度，你再也不能繼續吸收所有這些成本並同時經營一家低成本企業。」亞馬遜13日宣布向使用其運輸及倉儲的第三方賣家收取5%的費用。

新澤西州 21日起開放休閒大麻

民主黨籍的新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)表示，21歲以上的民眾自4月21日起可以購買娛樂性大麻。3天前監管機構批准7家已獲銷售醫療用大麻的機構開始零售休閒用大麻；一年半前，新澤西選民以壓倒性多數投票同意21歲以上民眾合法購買娛樂性大麻。