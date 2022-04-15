貝萊德：Fed將選擇與通膨共存 估升息至2%

Fed可能選擇與高通膨共存。（歐新社）

不少交易員押註明年聯準會(fed)將升息 至3%左右，全球最大資產管理公司貝萊德的策略師們卻不認同，認為Fed只會升息至2%，不會再比這個水平高太多。

貝萊德投資研究所認為，採取過度激進地升息來應對生活成本的飆升，可能會得不償失。該機構估計，根據歷史上通膨與就業 的關係，將通膨率壓低到Fed的2%目標，有可能會將失業率推高到接近10%。

該研究所副主管布拉澤爾(Alex Brazier)表示，這不太可能是Fed希望見到的情景，意味著它最終會「選擇與通膨共存」。他指出，目前通膨多半是由供應限制造成，而非由需求驅動。

本周通膨數據顯示，美國3月消費者物價指數(CPI)攀升8.5%，為1981年以來最高水平。

貝萊德認為Fed將會接受通膨，因而減少債券的持有部位。策略師們認為，所謂不刺激也不遏制經濟的中性利率 水平在2%至2.5%之間，部分原因是假定物價增幅很快會觸頂，並逐漸緩和。

貝萊德預計，通膨率將在3%左右穩定下來，但仍高於Fed的目標值和10年均值。

Fed官員思索長期中性利率的位置，而貨幣市場近期預計明年利率將升至3.2%。高盛首席經濟學者哈祖斯(Jan Hatzius)上周表示，Fed可能需要升息至4%以上。

布拉澤爾表示，「市場價格目前反映的情況是，Fed不僅要將利率正常化，同時還假定它們會更進一步踩下貨幣政策的剎車。」

他表示，Fed最新的預測證實了一個觀點，即它們不準備為了遏制通膨而摧毀需求或就業。Fed雖然調高通膨預期，但將失業率預期維持在3.5%左右，並預計增速高於趨勢水平。

布拉澤爾說，「選擇對抗通膨會提高衰退風險，而與通膨共存則意味著通膨會更加持久。市場價格正在反映Fed應對通膨的可能性，而非其接受通膨的假設。」