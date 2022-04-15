我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪外還有多慘

脫口秀明星黃艾麗離婚 不只一家媒體烏龍「搞錯丈夫」

紐約Fed行長：升息50基點是「合理選項」

財經新聞組／綜合報導

紐約聯邦儲備銀行(Fed)行長威廉斯(John Williams)表示，因為目前的利率很低，加快升息步伐、包括將升息幅度擴大至半個百分點，是Fed的「合理選項」。

他在接受彭博電視專訪時表示，「這對我們來說是一個合理的選項，因為聯邦基金利率非常低。」「我們的確需要將政策調回更中性的水平。」

Fed上月將基準利率提高25個百分點，這是自2020年3月新冠疫情爆發時將基準利率調降至接近於零的水平後首次升息；並計畫全年連續升息以應對幾十年來最高的通貨膨脹。投資人也越來越押注，從5月3日至4日的會議開始，Fed未來的升息幅度將以半個百分點為基本消費，而不是傳統的25個基點。

勞工部12日公布的數據顯示，3消費者物價指數(CPI)年增8.5%，是1981年以來最大增幅。紐約Fed行長表示，他和他的同事應該「迅速」採取行動朝著更高的利率邁進，並補充說，中性利率應該在2%至2.5%的範圍內。但達到那裡的速度，以及是否需要超過這個水平，將取決於經濟的路徑。

威廉斯說，「我們需要真正專注於將通膨率降至2%的長期目標，並在未來幾年內實現這個目標。所以，這是第一重點，我這麼說是因為經濟十分強勁。」「所以我真的認為，從貨幣政策角度來看，我們迅速向更正常的聯邦基金利率水平邁進確實是很合理的。」

在被問及這是否可能讓經濟陷入衰退的風險時，威廉斯表示有信心實現軟著陸，「我認為經濟可以承受中性或略高於中性的實質利率。」「在過去幾個月裡，債券殖利率和金融狀況已出現戲劇性的重大變化，已為政策做好了定位，以使供需恢復平衡。」

殖利率 升息 威廉

上一則

通膨近高點 跌勢將趨緩

下一則

中出貨運抵美倉庫現在需要115天 遠高於2019年的50天

延伸閱讀

10年期美債殖利率升破2.7% 預期Fed下月升息2碼

10年期美債殖利率升破2.7% 預期Fed下月升息2碼

紐約地鐵槍擊案槍手拒透露案情 「態度冷靜、冷酷」

紐約地鐵槍擊案槍手拒透露案情 「態度冷靜、冷酷」
紐約國際車展15日回歸 聚焦純電動車

紐約國際車展15日回歸 聚焦純電動車
截肢囚遭獄警逼跳進牢房 脫光關押 獲賠50萬元

截肢囚遭獄警逼跳進牢房 脫光關押 獲賠50萬元

熱門新聞

美國通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。 路透

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

2022-04-13 08:59
「股神」巴菲特投資眼光獨到。(路透)

巴菲特苦等多年 最近逮到什麼機會頻頻出手投資？

2022-04-07 15:54
美國3月通膨果如預期火熱，消費者物價年增率衝上8.5%。 歐新社

美通膨快降下來了 克魯曼：沒錯，但別高興太早

2022-04-13 07:17
輝達周五股價大跌4.5%。路透

美半導體股周五大跌 原來跟「砍單的鐵證」有關

2022-04-09 09:18
美國哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）。（路透）

哈佛教授羅格夫：美元主導地位20年內可能終結

2022-04-06 00:49
LNG船British Listener在航行至墨西哥西南部外海時，突然大幅改變航行方向，目的地從亞洲改為歐洲。 擷自彭博資訊

去歐洲賣天然氣比較賺 原定駛往亞洲的LNG船大轉彎

2022-04-09 16:47

超人氣

更多 >
天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋
牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她
28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高
俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒
烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創