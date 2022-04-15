紐約Fed行長：升息50基點是「合理選項」

紐約聯邦儲備銀行(Fed)行長威廉 斯(John Williams)表示，因為目前的利率很低，加快升息 步伐、包括將升息幅度擴大至半個百分點，是Fed的「合理選項」。

他在接受彭博電視專訪時表示，「這對我們來說是一個合理的選項，因為聯邦基金利率非常低。」「我們的確需要將政策調回更中性的水平。」

Fed上月將基準利率提高25個百分點，這是自2020年3月新冠疫情爆發時將基準利率調降至接近於零的水平後首次升息；並計畫全年連續升息以應對幾十年來最高的通貨膨脹。投資人也越來越押注，從5月3日至4日的會議開始，Fed未來的升息幅度將以半個百分點為基本消費，而不是傳統的25個基點。

勞工部12日公布的數據顯示，3消費者物價指數(CPI)年增8.5%，是1981年以來最大增幅。紐約Fed行長表示，他和他的同事應該「迅速」採取行動朝著更高的利率邁進，並補充說，中性利率應該在2%至2.5%的範圍內。但達到那裡的速度，以及是否需要超過這個水平，將取決於經濟的路徑。

威廉斯說，「我們需要真正專注於將通膨率降至2%的長期目標，並在未來幾年內實現這個目標。所以，這是第一重點，我這麼說是因為經濟十分強勁。」「所以我真的認為，從貨幣政策角度來看，我們迅速向更正常的聯邦基金利率水平邁進確實是很合理的。」

在被問及這是否可能讓經濟陷入衰退的風險時，威廉斯表示有信心實現軟著陸，「我認為經濟可以承受中性或略高於中性的實質利率。」「在過去幾個月裡，債券殖利率 和金融狀況已出現戲劇性的重大變化，已為政策做好了定位，以使供需恢復平衡。」