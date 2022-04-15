消化通膨及財報 股指本周全走跌

史坦普500指數 14日下跌，結束下跌的一周，投資 人消化了主要銀行不同財報和走升的通膨。

史指下跌54點或1.21%至4392.59點。那斯達克綜合指數下跌292.51點或2.14%至1萬3351.08點。道瓊工業平均指數下跌133.36點或0.33%至3萬4451.23點。

由於擔憂通膨，史指本周下跌2.13%；那指下跌2.63%；道指本周下跌0.78%。紐約證券交易所(NYSE)15日休市。

在先後2份報告顯示物價飆升後，本周通膨成為投資人心目中的焦點。3月CPI同比上漲8.5%，為1981年12月以來最快的年度漲幅。3月PPI同比上漲11.2%，創2010年來最大漲幅。指標10年期美國國債殖利率 14日回升至多年高位，攀升13個基點至2.8%。

科技股下跌。微軟下跌2.71%，蘋果下跌3%，谷歌下跌2.44%。晶片股也下跌，輝達下跌4.26%，AMD下跌4.79%。

在其他消息方面，馬斯克提出以每股54.20元的價格收購推特。推特一開始聞訊大漲，但收盤下跌1.68%。與此同時，特斯拉下跌3.66%。

包括高盛、摩根史坦利和富國銀行在內的主要銀行公布第1季財報。隨著財報季下周全面展開，投資人關注銀行如何以殖利率曲線趨平的形式應對通膨飆升和債市發出的衰退警告。