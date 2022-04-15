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通膨近高點 跌勢將趨緩

財經新聞組／綜合報導

本周數據顯示，通膨可能正在接近高點，美債殖利率一反走勢開始下跌，分析師認為美股調整已近尾聲，賣壓可望在下周趨緩。

美國3月通膨爆表，但核心CPI增幅低於預期。值得注意的是，核心CPI年增率是2021年9月以來首次低於市場預期，具有一定的指標意義。

而且，向來是推升核心通膨的關鍵因素二手車和卡車指數下跌3.8%，為1969年以來最大跌幅，一定程度上反映出供應瓶頸的緩解。

核心CPI的「疲軟」強化了市場對通膨增速可能達到或接近高點的判斷。而聯準會(Fed)向來認為，核心通膨比整體數據更能代表未來通膨走向。

市場似乎也開始接受通膨已經見頂的觀點。交易員們正在減少Fed加速升息以對抗通膨的激進押注，刺激了美債市場的大幅波動。2年期美國國債殖利率自11日以來下跌近20個基點。

BMO Capital Markets利率策略主管林根(Ian Lyngen)表示：「轉向更高利率的說法已經難以為繼，最終利率可能低於之前的預期。」

分析師指出，通膨大概已觸頂，10年期美債殖利率幾已處在頂部區間，很難再進一步大幅上升。

歷史上美股通常在升息開始後1-3個月內下跌，3個月後重新上漲，同時那斯達克指數不如史坦普500指數的時間通常會持續半年左右。根據對美國通膨、貨幣政策、美債殖利率的判斷，本輪美股調整可能正接近尾聲。

另外，投資機構Fundstrat Global Advisors聯合創始人李湯姆(Tom Lee)指出，一旦過了4月18日報稅截止日，下周美股的拋售壓力可能會緩解。

4月18日是美國2021年度報稅的截止日期。在股市、加密貨幣和NFT經歷了強勁的2021年之後，部分投資人可能會面臨巨額稅單。為了滿足稅收義務，許多投資人可能會出售股票以籌集現金。

殖利率 美股 投資

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