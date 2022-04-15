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財經簡訊

財經新聞組／整理

富國銀上季營收未達預期

富國銀行第1季財報營收低於預期，因為提撥更多資金來應對信貸損失。第1季每股獲利88分，高於Refinitiv估計的80分；營收175.9億元，低於估計的178億美元。該行在第1季提撥11億元來彌補更多的貸款損失；但受惠於Fed升息，未來獲利將優於其他大型銀行同業。

加強劑有效提升兒少抗體

輝瑞公司和BioNTech表示，根據臨床實驗，第3劑新冠疫苗加強劑在5至11歲的健康兒童身上產生對Omicron變種病毒的顯著保護，對該研究中接受加強劑的一些兒少者的血清分析顯示，Omicron中和抗體增加了36倍，對新冠病毒原生型病毒株的中和抗體增加了6倍。

首申失業金18.5萬人 高於預期

勞工部表示，截至4月9日當周初請失業金人數為18.5萬人，高於預期的17萬人，前周修正為16.7萬人。有一周時間落差的續領失業金人數為147.5萬，前周為152.3萬。較為穩定的47周移動平均初請失業金數由上周的17萬2050人微增至17萬2250人。

3月零售銷售增0.5% 略低預期

商務部表示，3月零售銷售較上月增加0.5%，略低於0.6%的預期，較2月上修後的0.8%有所放緩；較上年同月增加6.9%。零售數據未針對通貨膨脹進行調整。因此當月加油站銷售額增幅最大，由於汽油價格在3月上漲18.3%，銷售額因而增加了8.9%；較上年同月猛增37%。

摩根大通：經濟衰退風險上升

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，聯準會（Fed）在對抗通膨時，意外將美國經濟推入衰退的風險正在上升。戴蒙13日表示，在消費者和企業的現金充裕、且準時償債的帶動下，經濟成長至少將會持續到今年第2和第3季，但「在那之後，很難預測」，因為「會有另外兩個非常大的抵銷因素」，也就是高通膨和Fed的量化緊縮措施，「你以前從未見過這種情況。我指的就是那些即將出現的暴風雲，可能會消失、也可能不會」。

失業金 營收 勞工部

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紐約Fed行長：升息50基點是「合理選項」

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