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零售、速食業送加油卡促銷 業者：對消費者不無小補

財經新聞組／綜合報導
油價高漲，零售和速食業者送免費加油卡當促銷手法。（歐新社）
油價高漲，零售和速食業者送免費加油卡當促銷手法。（歐新社）

除了炸雞、餅乾和冰茶，南方速食連鎖店Bojangles的家庭餐現在還包括一張10元的免費加油卡。

在特定的Krispy Kreme門市，一打甜甜圈的價格每周三都暫時調降，以優惠苦於高油價的駕駛人。

由於加油站價格飆升迫使民眾撙節開支，業者開始提供汽油相關優惠來吸引顧客上門。倉儲俱樂部如沃爾瑪旗下的Sam's Club和BJ's Wholesale都推出特別促銷活動，強調更便宜的汽油是會員的主要福利。包括克羅格(Kroger)和巨鷹(Giant Eagle)在內的雜貨商更提出燃油方案，將客戶的雜貨支出轉化為更低的汽油價格。

Bojangles品牌長兼行銷長伍德沃德(Jackie Woodward)說，「美國的經濟離不開汽油。」「這是真正觸及人們生活方式的核心，我認為這就是何以它會引起客戶的共鳴。」

Bojangles上周開始在旗下餐廳和加盟店發放總值100萬元的汽油禮品卡，其中許多位於最受通貨膨脹衝擊的南部各州。

伍德沃德說，該公司的客戶通常是藍領勞工，他們「關心養家餬口的食物以及如何賺錢」。她說，該公司只是抓住這個機會表達它與客戶感同身受。到目前為止，客戶的反應是驚喜和感激，因為不無小補。

隨著通貨膨脹率徘徊在40年高點，汽油價格只是上漲的日常成本之一。根據美國汽車協會(AAA)的數據，3月11日全美平均每加侖汽油價格達到4.331美元，創歷史新高。12日跌至平均4.098元，但仍較一年前平均2.863元明顯上揚。在東北部和西岸的一些州，汽油價格甚至更高。AAA指出，截至12日，加州平均每加侖汽油的價格為5.748元。

美國商銀首席經濟學者卡普菲茲(Tendayi Kapfidze)表示，汽油雖只占家庭支出的一小部分，但會對消費者信心產生巨大影響，「心理效應可能比錢包效應更大。」

他說，消費者每月的汽油花費大約4%到6%。對於低收入家庭來說，這更是一種負擔，比率可能高達20%。

油價 通貨膨脹 低收入

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