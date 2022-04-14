利率急升 放貸銀行調降預期房貸金額

抵押貸款 銀行家協會(MBA)現在預期，2022年包括再融資 貸款在內的總體房貸發放總額將達到2.58兆元，較2021年下降35.5%。之前的預測是2.61兆元。

代表放貸業2000多家公司的MBA的預測，反映出美國經濟的不和諧現況。房地產市場供應緊張，房價居高不下。美國人正在努力面對4年來最熱的通貨膨脹，而聯準會(Fed)正在積極提高利率 以控制它。

隨著利率飆升，最近對再融資的需求急劇下降。根據MBA的數據，最近一周房貸再融資申請經季節性調整後下降5%，較一年前下降62%。MBA預計全年再融資將下降64%。房貸申請案件中的再融資占比從前周的38.8%下降到上周的37.1%。

預計今年的購屋房貸金額仍將增至創紀錄的1.72兆元，但之前的預測為1.77兆元。

MBA首席經濟學者法拉坦東尼(Michael Fratantoni)說，「雖然現有銷售量將略低於去年，但新屋銷售的持續成長和房價的快速上漲，應該會讓年購屋量以較小但穩定的4%幅度成長。」

根據MBA的數據，自備款20%且房貸額度低於64萬7200元、符合條件的30年期固定房貸平均合約利率從4.90%上升到5.13%。一年前同周的利率只有3.27%。

預付房貸點數從0.53上升到0.63，包括原始手續費。

MBA經濟學者肯恩(Joel Kan)說，「所有貸款類型的房貸利率繼續走高，30年期固定利率超過5%，是自2018年11月以來的最高水平。因此，每周再融資活動降至2019年以來最慢速度。」

本周購屋的房貸申請增加1%，但較一年前同周下降6%。更多潛在買家現在轉向利率較低的浮動利率房貸。上周這類申請占比為7.4%，是2019年6月以來最高水平。