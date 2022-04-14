財報佳+撇通膨 股指中止連3跌

美股13日上漲，因為企業財報季以大部分正面的結果拉開帷幕，交易員們也無視飆升的通膨數據。

道瓊 工業平均指數 上漲344.23點或1.01%至3萬4564.59點，收盤前最後一個小時漲勢加速。史坦普500指數上漲49.14點或0.12%至4446.59點。那斯達克綜合指數上漲272.02點或2.03%至1萬3643.59點。史指和那指之前因3月CPI顯示自1981年以來的最高通 膨而連3交易日下跌。

由於上季業績優於預期，貝萊德、Fastenal和達美航空均走高。

在達美航空調升財測之下，其他旅遊類股也集體飆升，顯示即使票價上漲，消費者今年仍將繼續搭機出遊。美國航空飆升10.62%，西南航空上漲7.57%，旅遊購物公司Expedia上漲4.88%，郵輪營運商嘉年華公司上漲5.4%。酒店營運商萬豪飆升7.53%。

晶片股攀升，輝達上漲3.25%，高通上漲3.24%，Advanced Micro Devices上漲2.78%。

此外，摩根大通下跌3.18%，這家銀行巨頭表示，由於對俄羅斯的制裁導致市場混亂造成5.24億元的損失。

最終可能導致零售物價上漲的生產者物價指數(PPI)在3月同比上漲創紀錄的11.2%；1.4%的月增幅也超過接受《道瓊》調查經濟學者1.1%的預期。