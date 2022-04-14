恐慌指數居高 Fed化友為敵

美國商銀策略師近期對芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX)近期波動的看法，基本上是：「隨著貨幣政策的逐漸收緊，聯準會(Fed)已經從市場的『朋友』變成『敵人』。對此，投資 人需警惕與史坦普500指數相關的『恐慌指數』的飆升。」

恐慌指數就是VIX指數，是衡量史指隱含股市波動率的指標。

美國商銀策略師薩克思西納(Nitin Saksena)和普拉薩德(Riddhi Prasad)在報告中寫道：「持續的高通膨正使Fed從一個抑制市場波動、帶來收益的機構，轉而變成一個帶來波動、抑制收益的的機構。」

他們補充指出，這種背景「使我們對美股的前景產生負面影響」。

數據顯示，VIX指數在俄烏衝突升級後曾一度飆升至超過35，雖然目前回落至25左右，但與歷史平均水平相比，該指數仍處於高點附近。

這項變化顯示，股市正對激烈的衝突、高通膨，以及Fed正在醞釀的數十年來最激進的緊縮周期之一所帶來的經濟風險感到擔憂。今年以來，史指累計已下跌近8%。

另外，瑞銀股票 衍生品研究主管凱瑟(Stuart Kaiser)認為，投資人還需關注芝加哥期權交易所(CBOE)20年以上國債ETF波動率指數(VXTLT)和VIX指數之間的差值。目前，VXTLT和VIX指數之間的差值為正數，並且還在不斷上升。

凱瑟表示，當這種情況發生時，股票回報率通常很低。換句話說，美國國債大幅波動的趨勢可能是美股的一個不祥之兆。