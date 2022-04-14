達美上季虧損 估本季可獲利

由於訂位數和票價調漲有助於抵消飆升的燃料成本，達美航空預計本季將恢復獲利。達美航空今年前3個月淨虧損9.4億元，調整後每股虧損1.23元，優於分析師預期的虧損1.27元。營收93.5億元，高於Refinitiv調查分析師預期的89.2億元的銷售額，較2019年下降11%。

庫存不足 Bed Bath上季虧損

因為庫存不足及苦於將商品從擁擠的港口轉移到貨架上，Bed Bath and Beyond假日季出現令人驚訝的虧損。CEO特里頓(Mark Tritton)表示，缺貨商品導致該公司第4財季銷售額損失約1.75億元。虧損從一年前900萬元或每股8分增至1.59億元或每股1.79元。經調整後每股虧損92分。

未及時申報持股 馬斯克遭訴

一群推特股東起訴世界首富馬斯克，指控他未能在正確時間內及時披露買進這家社交媒體公司的大量股份。馬斯克應在3月24日申報，但直至4月4日才透露持有推特9.2%股份，導致股價飆升。聯邦貿易法規規定，投資 人公司持股超過5%，須在10天內通知證券交易委員會(SEC)。

Netflix退出 俄用戶提告索賠

《俄新社》報導，Netflix的俄羅斯 用戶已對這家串流媒體巨頭退出俄羅斯市場提起集體訴訟，要求賠償6000萬盧布(72.6萬美元)。Netflix在3月宣布暫停在俄羅斯的服務，並暫時停止在該國未來的所有項目和收購。

小摩因制裁俄國損失5.24億

摩根大通表示，由於壞帳成本上升和烏克蘭戰爭引發的市場動盪，第1季獲利較上年同期下降42%至82.8億元，合每股2.63元。營收小幅下降5%至315.9億元，超出分析師的預期。摩根大通提撥預期貸款損失準備金9.02億元，並計入5.24億元損失，因俄羅斯入侵鄰國後的減記資產和利差擴大。

谷歌 增加辦公室數據中心投資

谷歌宣布今年向美國辦公室和數據中心投資約95億元，高於去年的70億元。谷歌表示，這項投資將在2022年創造至少1.2萬個全職工作，並集中在內華達、內布拉斯加和維吉尼亞等州的數據中心。過去5年谷歌在美國26州的辦事處和數據中心投資超過370億元，創造超過4萬個全職工作。