Fed變成美股波動來源 「恐慌指數」恐居高不下

聯準會（Fed）貨幣政策立場愈來愈「鷹」，與股市關係顯得化友為敵，讓投資人愈來愈不安。 美聯社

美國銀行（BofA）策略師說，聯準會（Fed）貨幣政策立場愈來愈「鷹」，與股市關係顯得化友為敵，讓投資 人愈來愈不安，可能再度激升反映美股 標普500指數 震盪程度的「恐慌指數」。

「恐慌指數」的全名是芝加哥選擇權交易所波動率指數（CBOE Volatility Index），簡稱「VIX」，是觀測標普500指數隱含波動率的重要指標。

由Nitin Saksena和Riddhi Prasad領銜的美銀策略師團隊在報告中寫道：「通膨居高不下，正在改變Fed的角色，從量的抑制者兼報酬來源，搖身變成量的來源兼報酬抑制者。」他們認為，這種環境使美銀對美股展望「偏空」。

俄羅斯入侵烏克蘭後，VIX一度竄升到35以上，最近雖拉回到25附近，與歷史均值相比仍偏高，凸顯戰爭、高通膨、Fed為打通膨而啟動數十年來力道最猛的緊縮循環，在在加深市場顧慮。今年來，標普500指數跌幅將近8%。

瑞銀集團（UBS Group）股票衍生性商品研究部門主管Stuart Kaiser建議，密切關注VIX與「20年期以上美國公債ETF波動率指數」（VXTLT）之間的價差。他說，如果這個差距是正的而且趨升，股市報酬率通常不佳；換句話說，美國公債擺盪走勢若十分明顯，對美股可能是個凶兆。