我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打破老、白、男天花板…吳弭從政 盼亞裔翻轉

紐約地鐵槍案致公共交通大亂 網約車漫天要價挨批

Fed變成美股波動來源 「恐慌指數」恐居高不下

編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）貨幣政策立場愈來愈「鷹」，與股市關係顯得化友為敵，讓投資人愈來愈不安。 美聯社
聯準會（Fed）貨幣政策立場愈來愈「鷹」，與股市關係顯得化友為敵，讓投資人愈來愈不安。 美聯社

美國銀行（BofA）策略師說，聯準會（Fed）貨幣政策立場愈來愈「鷹」，與股市關係顯得化友為敵，讓投資人愈來愈不安，可能再度激升反映美股標普500指數震盪程度的「恐慌指數」。

「恐慌指數」的全名是芝加哥選擇權交易所波動率指數（CBOE Volatility Index），簡稱「VIX」，是觀測標普500指數隱含波動率的重要指標。

由Nitin Saksena和Riddhi Prasad領銜的美銀策略師團隊在報告中寫道：「通膨居高不下，正在改變Fed的角色，從量的抑制者兼報酬來源，搖身變成量的來源兼報酬抑制者。」他們認為，這種環境使美銀對美股展望「偏空」。

俄羅斯入侵烏克蘭後，VIX一度竄升到35以上，最近雖拉回到25附近，與歷史均值相比仍偏高，凸顯戰爭、高通膨、Fed為打通膨而啟動數十年來力道最猛的緊縮循環，在在加深市場顧慮。今年來，標普500指數跌幅將近8%。

瑞銀集團（UBS Group）股票衍生性商品研究部門主管Stuart Kaiser建議，密切關注VIX與「20年期以上美國公債ETF波動率指數」（VXTLT）之間的價差。他說，如果這個差距是正的而且趨升，股市報酬率通常不佳；換句話說，美國公債擺盪走勢若十分明顯，對美股可能是個凶兆。

指數 美股 投資

上一則

中國再次祭出防疫封鎖措施 IEA下修原油需求預測

下一則

美國嬰兒奶粉短缺 零售商限購

延伸閱讀

美通膨快降下來了 克魯曼：沒錯，但別高興太早

美通膨快降下來了 克魯曼：沒錯，但別高興太早
油價漲48% 二手車貴35% 物價指數同比漲幅創40年來最高

油價漲48% 二手車貴35% 物價指數同比漲幅創40年來最高
遏阻通膨潛在障礙 聯準會應擔憂的不只CPI 還有DPI

遏阻通膨潛在障礙 聯準會應擔憂的不只CPI 還有DPI
高盛改口風：勞動市場過熱 提高衰退風險

高盛改口風：勞動市場過熱 提高衰退風險

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

「大辭職潮」其實是大誤解 克魯曼：我錯了

2022-04-06 07:25
美國哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）。（路透）

哈佛教授羅格夫：美元主導地位20年內可能終結

2022-04-06 00:49
「股神」巴菲特投資眼光獨到。(路透)

巴菲特苦等多年 最近逮到什麼機會頻頻出手投資？

2022-04-07 15:54
輝達周五股價大跌4.5%。路透

美半導體股周五大跌 原來跟「砍單的鐵證」有關

2022-04-09 09:18
美國聯準會。路透

Fed要抽銀根、年撤1.1兆美元 市場終於意識到Fed玩真的

2022-04-07 05:30
美國聯準。(路透)

Fed為何又讓美股嚇崩？會議紀錄4大重點一次看

2022-04-06 21:11

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查