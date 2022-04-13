美通膨快降下來了 克魯曼：沒錯，但別高興太早

美國3月通膨果如預期火熱，消費者物價年增率衝上8.5%。 歐新社

美國3月通膨果如預期火熱，消費者物價年增率衝上8.5%。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 表示，在新冠肺炎疫情 時代，凡事瞬息萬變，即使這項官方數據顯示的是剛發生的事，也可能令人對經濟現況產生誤解。

克魯曼在紐約時報專欄撰文指出，消費者物價指數（CPI）大致而言衡量的是過去一個月的平均物價，光看這項指標呈現的數字，恐怕看不出3月底已展開一波下降趨勢，而這股趨勢此刻正在加速中。換言之，未來幾個月，美國通膨率或許會顯著滑落。

但通膨數字改善，不表示通膨麻煩即將告終。

首先，怎知通膨即將下滑？克魯曼指出，3月物價上漲有一半要歸因於汽油漲價，反映全球油市對俄烏戰爭的過度反應。仍有大量的俄羅斯原油持續流入市場，美國總統拜登下令每天釋出百萬桶戰略儲油，也協助彌補缺口。截至紐約時間12日早晨克魯曼發表文章時，原油價格已拉回到略高於俄烏戰開打前的價位，美國每加侖汽油批發價格約比上個月的顛峰回跌60美分。

此外，愈來愈多跡象顯示，「長鞭效應」（bullwhip effect）即將反彈。所謂「長鞭效應」，意指某個長長供應鏈 尾端常見的現象：消費者端的需求起了變化，可能誇大了更上游供應鏈的變化。隨便舉個例子，比如說疫情爆發後，民眾擔心缺貨而瘋狂搶購衛生紙，超市為滿足需求而擴大訂貨，供貨給超市的通路商於是向廠商訂超多的貨，最後導致到處都缺貨。

經濟從疫情谷底復甦期間所見的供應鏈瓶頸，一大部分反映的正是「長鞭效應」。消費者唯恐染疫，避開需面對面接觸的服務，轉而大舉購買製造品，而且在擔心缺貨的心理趨使下超量購買，促使批發商和貨運業者為因應需求暴增而連忙擴大採購，導致貨櫃數目或港口運能突然不夠用，貨價和運價隨之飆升。

但現在，諸多跡象顯示長鞭將要回彈。擅長供應鏈分析的FreightWaves公司執行長最近發文指出，零售業者之前似乎囤購太多的貨，以致現在庫存量高得異常。停車場塞滿了車，卡車貨運需求快速回落，國際貨運費率看來也降下來。

換句話說，供應鏈問題很可能將要告一段落，那將產生卡車貨運甚至貨櫃船運的運能過剩，除去助長高通膨的一大因素。

然而，美國另有其他因素仍在推升通膨。尤其是公寓租金近已飆高，卻尚未充分反映在官方住宿費通膨數字上，目前的數據大致上反映的是數月前簽的租約。話雖如此，未來幾個月通膨數據仍可望顯著下滑。

只是不要興奮得太早。

美國經濟此刻仍顯得過熱，工資上揚固然是好事，但此時工資上升的速度難以為繼。或許要到企業招募人手的需求降到與勞動力供應相符時，工資成長才會趨緩下來——這意味屆時至少會見到失業率攀升些許。

好消息是，至今尚未見到高通膨預期像1980年那般深深嵌入經濟的跡象。目前消費者對近期的通膨預期很高，但對中期通膨的預期變動不大，顯示民眾仍預料通膨會大幅趨緩。無論如何，若把12日出爐的CPI報告解讀為「通膨失控」，那你就錯了。事實上，即將傳來通膨終於降下來的好消息，只是那個好消息也可能有點誤導人。