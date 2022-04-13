遏阻通膨潛在障礙 聯準會應擔憂的不只CPI 還有DPI

數位物價與實體世界一起走升。（路透）

Adobe Inc發布的最新數據顯示，3月線上商品物價繼續以創紀錄的速度飆升，這為聯準會(Fed)減緩整體物價上漲速度的努力增加了一個潛在的障礙。

Adobe的3月數位物價指數 (DPI)較上年同期成長3.6%，與2月持平，向來是線上折扣最大類別的服裝成本較去年同期上漲16.3%，線上雜貨價格上漲9%。

Adobe自去年開始每月發布DPI，追踪18個類別的數千萬種線上商品，與政府公布的消費者物價指數(CPI)相似。

與CPI一樣，它反映出在疫情 期間通膨持續走升，而且沒有放緩的跡象；而線上平台多年來一直是消費者尋求平價商品的來源，直接與實體商店競爭。

對Fed而言，線上物價動態的轉變再次證明了推動美國和全球通膨的因素可能已經發生根本性的變化，或者至少不會迅速恢復到疫情前較為溫和的通膨水平。

RSM首席經濟學者布魯蘇拉斯(Joe Brusuelas)表示，「在過去30年中，全球化、人口結構、技術變革推動物價上揚。Fed對這三者無能為力。」

他說，「我們正在經歷一段長期的混亂時期」，這可能意味著隨著人口老化、儲蓄減少和資產支出減少而導致結構性通膨上升，而全球化受到美國前總統川普發起的貿易戰、新冠疫情、然後是現在的烏克蘭戰爭等一系列衝擊影響。

科技繼續透過提高生產力提供緩解作用，但一如Adobe指數所顯示的那樣，至少目前關鍵消費品尚未感受到這種影響。

3月CPI同比上漲8.5%，為1981年以來的最高漲幅，這個數字引發Fed反應太慢的論點。

Fed在3月將目標聯邦基金利率調升0.25個百分點，這是今年預期一系列升息 中的第一次。即將到來的升息幅度可能會增加至50個基點，且預計Fed將很快開始縮減其資產負債表，這可能會進一步提高消費者和企業的借貸成本。

即使如此，當前通膨與Fed利率之間的差距仍是史上最大，這是衡量Fed去年在通膨起飛時不願開始升息的一個指標。