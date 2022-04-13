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高盛改口風：勞動市場過熱 提高衰退風險

財經新聞組／綜合報導

高盛沒有跟進其他大型投行同業，宣稱美國經濟將陷入衰退，但它似乎正逐步改變口風和立場，向同儕看齊。

高盛首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)在最新報告中警告，「我們的確認真評估了勞動市場的歷史模式，並認為勞動市場過熱已顯著增加了經濟衰退的風險。殖利率曲線似乎將2023年衰退的可能性降低了大約三分之一，但仍是未調整平均水平的 2 倍，我們大致同意這項評估。」

毫無疑問，在通膨、殖利率曲線倒掛和家庭能源成本上升的情況下，華爾街對即將到來的衰退有著愈演愈激烈的討論。

本周又帶來另一個令人擔憂的通膨訊號。

根據紐約聯邦儲備銀行(Fed)的3月數據，美國消費者對未來12個月通膨預期達到創紀錄的6.6%。2月的通膨預期仍處於6%的水平。

備受關注的消費者物價指數(CPI)年增8.5%，也凸顯出紐約Fed的調查結果。

最新的3月就業報告僅顯示過去12個月的平均時薪成長5.6%。換句話說，在利率上升的同時，消費者的購買力正在受到侵蝕。這並不是一個很好的組合。

大型投資客開始注意到這些衰退的呼聲和趨勢，即使仍然主要看好股票。

根據美國銀行的最新調查，基金經理人對全球成長的樂觀情緒降至歷史最低點。預計經濟狀況將減弱的比率達到調查中的最高水平。滯脹預期接近2008年夏季以來的最高水平。

梅隆(Mellon)首席經濟學家兼宏觀策略師萊因哈特(Vince Reinhart)說：「我認為今年年底經濟將進入衰退的機率可能更接近於擲銅板。」

殖利率 高盛 華爾街

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