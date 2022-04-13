通膨似乎見頂 股指連跌三天

投資人評估最新的美國通膨數據，美股雖早盤反彈，但終場仍收跌。報告顯示上月物價再次大幅上漲。

道瓊工業平均指數 下跌87.72點或0.26%至3萬4220.36點，在收盤前最後一小時下跌。史坦普500指數下跌15.08點或0.34%至4397.45點。那斯達克綜合指數下跌40.38點或0.3%至1萬3371.57點。史指和那指連跌3個交易日。

勞工部表示，3月消費者物價指數(CPI)環比上漲1.2%，年升8.5%。然而，不包括食品和能源價格的核心CPI漲幅低於預期，僅上漲0.3%，而接受《道瓊》調查的經濟學家預計上漲0.5%。核心物價年增6.5%。

報告發布後，10年期美國國債殖利率從3年高點2.82%下跌超過6個基點至2.717%，因為交易員預期核心CPI讀數可能意味著通膨正顯示出見頂跡象。

科技股在開盤後回吐早前漲幅。微軟和輝達分別下跌1.12%和1.88%。

油價 12日飆升，因為中國放鬆了可能損害需求的新冠疫情封鎖措施。國際指標布蘭特原油上漲6%至每桶104.60元。與此同時，西德州中質原油(WTI)期貨上漲6.7%至每桶100.66元。

能源股跟隨油價上漲。西方石油 上漲2.14%，德文能源上漲3.71%，馬拉松石油上漲4.16%，雪佛龍上漲2.08%。