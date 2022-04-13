投資人對成長悲觀 看好美股

美國商銀證券的最新調查顯示，基金經理人對全球經濟成長的樂觀情緒創下歷史新低，而對可能出現滯漲的擔憂升至2008年8月以來最高水平。

這項調查在4月1日至7日間聽取了管理總額超過8330億元的基金經理人觀點；正逢通膨壓力上升，而且主要經濟體的衰退風險明顯增加。

在被問及對未來幾個月全球成長的預期時，淨71%的受訪者對前景持悲觀態度，這是自1990年代初開始調查以來的最高水平。

歐洲版的調查發現，投資 人繼續調降歐洲成長預期，81%的受訪者預計該地區經濟在未來一年將走弱，而3月調查的比率為69%。

雖然代表保守投資的現金持有傾向從3月的5.9%降至4月的5.5%，但調查發現，全球經濟衰退的前景仍然是全球市場的最大「尾部風險」。排在之後的是央行採取激進的利率行動和通貨膨脹，俄羅斯與烏克蘭的衝突已降至第4位。

對大宗商品的配置躍升至創紀錄的38%，對石油和大宗商品的投資在排行榜上名列前茅，成為最「擁熱門交易」。

美商銀表示，其他「多頭」部位是資源股和醫療保健股，而「空頭」部分明顯出現在債券和周期性股票 中，通常其表現與經濟成長最相關。

調查參與者預計聯準會(Fed)將在當前周期升息7次，而上月的調查為4次；大多數受訪者預計未來12個月通膨將走軟。

受訪者對全球獲利預期惡化至2020年3月以來的最低水平。

在地區股市配置方面，投資人最看好美股，而歐股 和英股則是最看跌的股票。

雖然對經濟衰退的擔憂日益加劇，但大多數受訪者預計歐股將在貨幣經濟周期中創下新高，只有不到30%的受訪者預計會趨於疲軟。

歐洲版的調查指出，英國仍然是歐洲最受歡迎的股市，而德國和義大利最不受歡迎。