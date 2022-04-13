NFIB小企信心指數 2年新低

全國獨立企業聯合會(NFIB)美國小企業信心指數連降3月，由2月的95.6降至3月的2020年4月以來最低點93.2。預計未來6個月商業狀況會更好的比率暴跌至負49%，是1986年以來最低值。約31%的受訪者認為通脹是3月面臨的最大經營挑戰，高於2月的26%，也是1980年代中期以來最高比率。

Beyond Meat擴大雞柳零售

繼去年與速食業合作之後，Beyond Meat將其植物性雞柳條的經銷範圍擴大到8000多家新雜貨店、藥房和大型零售店。消費者現在可以在全美特定的Albertsons、Sprouts、Whole Foods Market和CVS門市購買這項產品。所有Kroger門市也將在月底前上架。

Air Lease仍有21架飛機困俄

Air Lease Corp表示，在西方規定全球租賃公司與俄羅斯 航空公司斷絕關係最後期限2周後，仍有21架飛機被困於受制裁的俄羅斯。該公司向俄羅斯航空客戶所有飛機的租賃合約已於上月終止。截至3月31日，這些飛機按帳面淨值計算約占該公司機隊的3.4%。

Lucid推出性能版Air豪華房車

電動車製造商Lucid推出其廣受歡迎且功能強大的Air豪華房車的最新版本。這款Air Grand Touring Performance配備1050馬力，起價為17.9萬元。自去年秋天推出以來，該公司的Air房車在許多方面給評論家留下深刻的印象，部分原因是1111馬力Dream Edition的驚人性能。

Panera Bread用機器人泡咖啡

Panera Bread正在試用Miso Robotics執行自動咖啡沖泡系統。這是整體餐飲業向自動化更廣泛轉型的一部分，因為許多業者找不到勞工而且勞動成本上升。自動化趨勢使Miso Robotics受到連鎖餐廳和投資人歡迎。Chipotle Mexican Grill上月宣布正在測試Miso機器人生產玉米片。

大麻 商Tilray收購競爭同業債務

Tilray Brands同意買下Hexo剩餘的1.93億元債務，這筆交易將使這家大麻生產商有權獲得其陷入困境的競爭對手的大量股權。這是Tilray第二筆相關交易；該公司在3月同意買下Hexo高達2.11億元的債務。Hexo將每年支付Tilray 1800萬元用於與種植、營運和生產相關的諮詢服務。