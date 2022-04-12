馬斯克不加入推特董事會 反而更利於改革

推特 CEO阿格拉沃爾(Parag Agrawal)推文指出，「馬斯克 決定不加入我們的董事會。」「我給全公司發了個說明，在此分享給大家。」

他說：「董事會和我就馬斯克加入董事會進行了多次討論，並直接與馬斯克討論。我們很高興能夠合作並釐清風險。我們還相信，讓馬斯克加入推特，就像所有人一樣的董事會成員，必須為公司和我們所有股東的最大利益行事，這是前進的最佳途徑。董事會為他提供了一個席次。我們5日宣布，馬斯克將被任命為董事會成員，接受背景調查和正式接受。他對董事會的任命將於4月9日正式生效，但同一天早上馬斯克表示他將不再加入董事會。我相信這是最好的結果。」

馬斯克不加入董事會的消息可能是個轉折點，因為基本上他已變成了推特的激進股東。

當馬斯克一周前披露持有推特9.2%股份時，他同意不將其股份增加到14.9%以上，交換的代價是推特董事會的一個席位。但該協議從周一起失效，馬斯克現在可以開始肆無忌憚地增加他在推特的股份，並進一步對阿格拉沃爾造成壓力。

但這對推特來說影響可以說是正面的。

如果馬斯克願意選擇以這種方式花費數百億美元完整收購推特，他現在就可以這麼做。從市場的角度來看，這也將是正面的。

毫無疑問，推特真的很需要整頓；如果馬斯克不在董事會內，作為其一個私營股東，或許會更好地推動整頓。

Jefferies技術分析師 席爾(Brent Thill)說：「推特需要改變現狀，因它們的確陷入困境，一直沒有以可以做到的速度進行創新。」

馬斯克可能就是那個導火線，即使他一度把推特這家上市公司玩弄於股掌之間。