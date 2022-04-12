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投資人焦慮：殖利率3年新高 那指大跌299點

財經新聞組／綜合報導

投資人越來越擔心美國指標殖利率達到3年高點後將開始放緩經濟，美股下跌。

10年期美國國債殖利率11日升至2.78%以上，為2019年1月以來最高水平，因聯準會(fed)為未來收緊貨幣政策做好準備。

道瓊工業平均指數下跌413.04點或1.19%至3萬4308.08點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌299.04點或2.18%至1萬3411.96點，在交易最後一個小時跌幅擴大。史坦普500指數下跌75.75點或1.69%至4412.53點。

對利率上升的擔憂促使投資人拋售更多風險資產，例如領跌的科技股。微軟下跌3.94%。輝達和Advanced Micro Devices等半導體股分別下跌5.2%和3.59%。

由於擔心中國的新冠疫情封鎖將抑制全球需求，油價下跌。國際指標布蘭特原油下跌3.7%至每桶98.94元。與此同時，西德州中質原油(WTI)期貨下跌3.5%至每桶94.83元。

能源股全面下跌。西方石油下跌6.31%，響尾蛇能源下跌4.86%，康菲石油下跌4.91%。

航空股逆勢而上，達美航空飆升3.96%。阿拉斯加航空集團上漲1.09%，美國航空集團上漲2.29%，西南航空上漲3.4%，聯合航空控股上漲1.1%。

殖利率 指數 石油

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