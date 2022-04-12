我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登宣布限槍新規 嚴打幽靈槍

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

4月股市全年最蓬勃？專家曝言過其實 3大美股指數僅道指上漲

財經新聞組／綜合報導

近期，華爾街一些報告中都提及了4月是牛市的概念，並引用數據指出， 自1996年至今，4月一直是道瓊工業平均指數一年當中表現最好的月份。但是情況並非完全如此。

雖然很多機構和基金經理人看好美股，但4月其實並非美股表現最好的月份。之所以引用1996年，是因為之後的確表現不錯，但在此之前表現最好的月份都不是4月。

從道指在1896年創立以來，表現最好的月份是7月，4月表現只能排到第3名。所以，4月是季節性旺季的說法難免有些牽強。

美股在今年4月初的表現也差強人意。截止目前，道指在4月微漲0.12%，在美股三大股指當中唯一上漲。同期史坦普500指數下跌0.93%，以科技股為主的那斯達克綜合指數跌幅最大，為3.58%。這樣的表現並不符合分析師對4月的美稱。

聯準會(Fed)升息、通膨飆升以及俄烏衝突帶來的地緣政治不確定性，給即將到來的美股財報季前景蒙上一層陰影，有些策略師擔心在本周企業財報發布之際會出現意外。

物價上漲、工資上漲和財務狀況趨緊的綜合效應，可能已經給一些公司的資產負債表帶來壓力，或給今年底前的預期帶來影響。

此外，俄烏衝突還引發了對供應和運輸問題的擔憂，加劇了自新冠疫情開始以來一直存在的擔憂。這導致多家公司在最近幾周就原材料和其他成本上漲對獲利率的影響發出警告。

工資、原材料、運輸、資本等所有的成本都在上漲，如果不能將這些成本轉嫁出去，企業的獲利率下降是必然的。

4月可能是股市的一個旺季，但絕非表現最好的月份。短期內隨著成本增加，很多企業的獲利成長恐難以保持，加上Fed可能在5月升息50個基點，短期內美股大幅走高的可能性不大。（財經新聞組）

美股 指數 利率

上一則

投資人焦慮：殖利率3年新高 那指大跌299點

下一則

財經簡訊／預防人力不足 捷藍航空削減夏季班表

延伸閱讀

俄羅斯外債信評 史坦普降至「選擇性違約」

俄羅斯外債信評 史坦普降至「選擇性違約」
史坦普再砍俄國外債信評 降至選擇性違約

史坦普再砍俄國外債信評 降至選擇性違約
美股被聯準會縮表嚇到收黑 看得到的浮木剩下財報季

美股被聯準會縮表嚇到收黑 看得到的浮木剩下財報季
經濟前景不明 空頭部隊蠢蠢欲動

經濟前景不明 空頭部隊蠢蠢欲動

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

「大辭職潮」其實是大誤解 克魯曼：我錯了

2022-04-06 07:25
美國哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）。（路透）

哈佛教授羅格夫：美元主導地位20年內可能終結

2022-04-06 00:49
「股神」巴菲特投資眼光獨到。(路透)

巴菲特苦等多年 最近逮到什麼機會頻頻出手投資？

2022-04-07 15:54
輝達周五股價大跌4.5%。路透

美半導體股周五大跌 原來跟「砍單的鐵證」有關

2022-04-09 09:18
美國聯準會。路透

Fed要抽銀根、年撤1.1兆美元 市場終於意識到Fed玩真的

2022-04-07 05:30
想要存下大筆財富，就得避免無效的存錢習慣。示意圖。（取材自Pexels）

不是有儲蓄就好 想荷包滿滿要避免這6大NG存錢法

2022-04-03 22:06

超人氣

更多 >
上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是
等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世
房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售
房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多
眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注

眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注