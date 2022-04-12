4月股市全年最蓬勃？專家曝言過其實 3大美股指數僅道指上漲
近期，華爾街一些報告中都提及了4月是牛市的概念，並引用數據指出， 自1996年至今，4月一直是道瓊工業平均指數一年當中表現最好的月份。但是情況並非完全如此。
雖然很多機構和基金經理人看好美股，但4月其實並非美股表現最好的月份。之所以引用1996年，是因為之後的確表現不錯，但在此之前表現最好的月份都不是4月。
從道指在1896年創立以來，表現最好的月份是7月，4月表現只能排到第3名。所以，4月是季節性旺季的說法難免有些牽強。
美股在今年4月初的表現也差強人意。截止目前，道指在4月微漲0.12%，在美股三大股指當中唯一上漲。同期史坦普500指數下跌0.93%，以科技股為主的那斯達克綜合指數跌幅最大，為3.58%。這樣的表現並不符合分析師對4月的美稱。
聯準會(Fed)升息、通膨飆升以及俄烏衝突帶來的地緣政治不確定性，給即將到來的美股財報季前景蒙上一層陰影，有些策略師擔心在本周企業財報發布之際會出現意外。
物價上漲、工資上漲和財務狀況趨緊的綜合效應，可能已經給一些公司的資產負債表帶來壓力，或給今年底前的預期帶來影響。
此外，俄烏衝突還引發了對供應和運輸問題的擔憂，加劇了自新冠疫情開始以來一直存在的擔憂。這導致多家公司在最近幾周就原材料和其他成本上漲對獲利率的影響發出警告。
工資、原材料、運輸、資本等所有的成本都在上漲，如果不能將這些成本轉嫁出去，企業的獲利率下降是必然的。
4月可能是股市的一個旺季，但絕非表現最好的月份。短期內隨著成本增加，很多企業的獲利成長恐難以保持，加上Fed可能在5月升息50個基點，短期內美股大幅走高的可能性不大。（財經新聞組）
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