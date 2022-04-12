4月股市全年最蓬勃？專家曝言過其實 3大美股指數僅道指上漲

近期，華爾街一些報告中都提及了4月是牛市的概念，並引用數據指出， 自1996年至今，4月一直是道瓊工業平均指數 一年當中表現最好的月份。但是情況並非完全如此。

雖然很多機構和基金經理人看好美股 ，但4月其實並非美股表現最好的月份。之所以引用1996年，是因為之後的確表現不錯，但在此之前表現最好的月份都不是4月。

從道指在1896年創立以來，表現最好的月份是7月，4月表現只能排到第3名。所以，4月是季節性旺季的說法難免有些牽強。

美股在今年4月初的表現也差強人意。截止目前，道指在4月微漲0.12%，在美股三大股指當中唯一上漲。同期史坦普500指數下跌0.93%，以科技股為主的那斯達克綜合指數跌幅最大，為3.58%。這樣的表現並不符合分析師對4月的美稱。

聯準會(Fed)升息、通膨飆升以及俄烏衝突帶來的地緣政治不確定性，給即將到來的美股財報季前景蒙上一層陰影，有些策略師擔心在本周企業財報發布之際會出現意外。

物價上漲、工資上漲和財務狀況趨緊的綜合效應，可能已經給一些公司的資產負債表帶來壓力，或給今年底前的預期帶來影響。

此外，俄烏衝突還引發了對供應和運輸問題的擔憂，加劇了自新冠疫情開始以來一直存在的擔憂。這導致多家公司在最近幾周就原材料和其他成本上漲對獲利率 的影響發出警告。

工資、原材料、運輸、資本等所有的成本都在上漲，如果不能將這些成本轉嫁出去，企業的獲利率下降是必然的。

4月可能是股市的一個旺季，但絕非表現最好的月份。短期內隨著成本增加，很多企業的獲利成長恐難以保持，加上Fed可能在5月升息50個基點，短期內美股大幅走高的可能性不大。（財經新聞組）