財經簡訊／預防人力不足 捷藍航空削減夏季班表

捷藍航空公司將削減其夏季班表，以避免航班中斷，因為預期今年夏季是旅遊旺季，但公司人手不足。捷藍營運長兼總裁CEO傑拉蒂(Joanna Geraghty)在給員工的電郵中指出，「我們已將5月運力減少8%至10%，預期在夏季結束前也會出現類似規模的運力下降。」

收購荷企 高盛 擴大資產管理

高盛11日宣布以17億歐元(19億美元)的價格收購荷蘭資產管理公司NN Investment Partners，以擴大其在歐洲的資產管理業務並提高其永續投資能力。擁有900多名員工的NN Investment Partners原隸屬於NN Group，將併入高盛資產管理 (GSAM)，使高盛監管的資產總額達到約2.8兆元。

Shopify股票 「1分10」分拆

電商新創公司Shopify計畫進行1分10的股票分拆，同時尋求股東批准為其CEO盧特凱(Tobi Lutke)提供「創始人股份」，以增加其投票 權。若獲股東批准，Shopify將授權並向盧特凱發行新類別的不可轉讓創始人股份，與他現有的B類股份相結合，賦予他40%的總投票權。

霍尼韋爾 推動供應商多元化

航太零件製造商霍尼韋爾國際(Honeywell International Inc)表示，該公司正在探索增加更多供應商，以準備滿足飛機製造商波音公司和空中巴士提高產量以應對航空旅遊激增的需求。霍尼韋爾表示，為專注於實現零件和原材料供應商基礎的多元化，將從至少兩家供應商採購零件和原材料。

DoorDash 推出4.99學生方案

外送公司DoorDash 11日宣布DashPass for Students會員計畫。只要每月4.99元，大學生符合條件的下單即可享受無限制的0元外送服務，從特定餐廳外帶可得5%的DoorDash積分，同時享有促銷和獨家菜單項目。學生還可以每年48元的價格註冊年度學生會員選項。

晶片 商Ampere 秘密申請IPO

由英特爾前總裁詹姆斯(Renee James)創立的晶片製造商Ampere Computing表示已秘密申請在美國進行首次公開募股(IPO)。Ampere成立於2018年，是眾多在數據中心和雲端電腦晶片市場中挑戰英特爾和AMD的公司之一。詹姆斯也是花旗集團和甲骨文的董事會成員。