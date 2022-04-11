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股神的老戰友 先辭媒體董座 再砍阿里巴巴半數持股

編譯葉亭均／綜合外電
波克夏公司副董事長孟格（Charlie Munger）。（路透）
波克夏公司副董事長孟格（Charlie Munger）。（路透）

「股神」巴菲特的老戰友孟格（Charlie Munger）長期參與經營的報紙與軟體公司Daily Journal，已經將持有的中國電商巨擘阿里巴巴持股減半。

總部位於洛杉磯的Daily Journal在周一提交的監管文件顯示，截至3月底持有阿里巴巴30萬股美國存託股票。去年底Daily Journal持有的阿里巴巴美國存託股票（ADS），較去年底的60萬2060股減少一半。

Daily Journal目前的阿里巴巴持股的價值，約3100萬美元。

阿里巴巴ADR價格去年下跌約50%，今年來下跌近14%，11日收盤報每股101.55美元。該公司ADR價格從去年年初超過每股260美元，一路下跌，今年3月更跌破每股100美元，稍後曾小幅回升。

孟格多年來除了擔任巴菲特波克夏公司的副董事長外，也長期擔任Daily Journal的董事長，不過這家媒體3月已宣布，高齡98歲的孟格將卸下董事長職務，但仍保留董事席次，且「仍將繼續特別關注他過去參與的事項，包括公司的證券投資組合」。孟格也曾表示，他會捐出他在該公司的100萬美元持股，成立一個股票獎勵計畫。

Daily Journal以收集報告，以及向包括司法機構和法院在內的客戶銷售軟體聞名。除了經營實體業務外，該公司還持有一系列股票，類似波克夏公司在擁有事業的同時，也進行投資的策略。截至3月底，其股票投資組合由五種不同公開揭露的投資所組成，其中包含一年前首次揭露的阿里巴巴持股。

孟格助理表示，孟格不願對Daily Journal的阿里巴巴持股置評。

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