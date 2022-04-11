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美3月CPI估升破8%

編譯任中原／綜合報導
美國即將公布3月CPI，經濟學家預估年升率為8.4%，遠高於2月的7.9%。(路透資料照片)
美國即將公布3月CPI，經濟學家預估年升率為8.4%，遠高於2月的7.9%。(路透資料照片)

美國本周將公布的3月消費者物價指數（CPI），預料將比去年同期竄升逾8%，為1982年1月以來首度「破8」，可能使市場重新評估聯準會（Fed）的縮減資產負債表計畫，導致股債市動盪加劇。

美國將於14日公布3月CPI，經濟學家預估年升率為8.4%，遠高於2月的7.9%，續創1982年1月來最大年升幅；交易員並預測，4月CPI年升率也將達8.2%。

交易員表示，CPI如果超高，將使市場重新評估Fed今年的「量化緊縮」QT規畫，從而導致公債殖利率再升，Fed官員也可能對通膨再度提出警告，對美股造成壓力。由於美股15日將因耶穌受難日休市，本周只交易四天，投資人可能不想過度涉險。

Fed理事布蘭納德上周表示通膨「過高太多」，Fed最早須從5月開始縮減資產負債表，之後公布的Fed 3月會議紀錄顯示，縮表計畫是頭三個月每月縮減950億美元，之後視通膨而分階段實施，但這些計畫都是以2月CPI為依據，可能過時。

分析師表示，美國CPI可能繼續上升，且Fed的「鷹派」立場還未到頂峰。經濟要「軟著陸」愈來愈難，衰退的機率升高，時間可能落在2023年下半年或2024年。

投資人目前難以縮表流程的潛在衝擊，因為上一次2017至2019年縮表期間，通膨仍處於低水準。這次縮表對金融情勢造成的緊縮作用有多大、美債殖利率又可能上升多少，市場迄無明確概念。

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