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美財報季 銀行報不了喜訊

編譯陳家齊／綜合報導
美股財報季本周開跑，摩根大通、高盛、花旗集團、富國銀行等本周率先公布第一季財報。（路透）
美股財報季本周開跑，摩根大通、高盛、花旗集團、富國銀行等本周率先公布第一季財報。（路透）

美股財報季本周開跑，摩根大通、高盛、花旗集團、富國銀行等金融巨頭本周將率先公布第1季財報，外界將關注通膨高漲對企業利潤的影響、以及烏克蘭戰爭和對俄羅斯制裁所帶來的衝擊，投資人也將緊盯各銀行對聯邦準備理事會（Fed）啟動升息循環的看法與展望。

摩根大通（JPMorgan Chase）與貝萊德（BlackRock）將在13日公布第1季財報，花旗集團（Citigroup）、富國銀行（Wells Fargo）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、全美銀行集團（U.S. Bancorp）及高盛（Goldman Sachs）都將在14日發布，美國銀行（Bank of America）則是18日公布。

路孚特（Refinitiv）估計，標普500指數成分企業上季淨利將比一年前成長6.4%，比去年第4季的32.1%大幅趨緩。但企業上季面臨商品價格大漲的重大挑戰，雖然企業能轉嫁成本給消費者，但汽油等產品價格漲太快，可能讓企業不及因應，而且廠商還遭遇勞工成本上揚、消費型態轉變等壓力，投資人將關注企業利潤受影響的程度。

金融業上季業遭遇諸多逆風。根據路孚特，富國銀、花旗、摩根大通、摩根史坦利、高盛及美銀等六大銀行上季淨利年比預料將銳減35%，投資銀行業務也因俄國入侵烏克蘭戰事面臨停滯。總部位於紐約的KBW投資公司估計，投資銀行方面營收將銳減36%，交易營收銳減18%。

KBW的分析表示，去年第1季對銀行業來說是超級大順風，各種投資大案紛紛出現，但今年第1季完全不能相比。不過，巴克萊以及PNC金融的分析師都認為，今年第1季可能是銀行業的短暫陣痛期，全年表現仍有望優於去年。投資人尤其注意升息環境下，銀行的淨利息收入是否能顯著提升。LPL金融公司分析師克羅斯比表示，投資人將從這些大銀行的第1季財報，觀察Fed啟動升息與積極緊縮貨幣政策的影響，「我們想要知道他們對Fed的計畫有什麼看法……包括量化緊縮、流動性緊縮、加上利率上揚，對他們的客戶與他們的業務有什麼影響」。 克羅斯比說，升息對銀行是雙面刃，因為升息可以讓銀行獲得更高的利息收入，但是升息與貨幣緊縮政策，也可能衝擊實體經濟，造成市場借貸能力衰退。

她表示，目前建議的策略是買進防禦性類股，像是消費必需品、房地產以及健保業者。

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