鋰價瘋漲 馬斯克喊自行採礦

特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

特斯拉 執行長馬斯克 8日在推特上表示，特斯拉可能跨足鋰礦業務，大規模開採及提煉鋰礦，原因是這個電動車電池關鍵金屬原料的價格瘋漲，電池生產成本已經太高。

財經媒體CNBC報導，馬斯克在一則推文回應中說：「鋰價已經漲瘋了，地球上幾乎到處都是鋰，因此這種元素本身並未短缺，只是提取／提煉的速度緩慢。」

根據美國地質調查局的資料，全美各地的確都有鋰礦床。

這一則報導釣出馬斯克回應的推文，展示了過去20年來鋰每噸平均價格的變化，顯示鋰價自2021年來大幅上漲。

根據研究業者兼價格供應商Benchmark Mineral Intelligence彙編的數據，鋰價在過去一年以來飆漲了將近490％。

鋰對電動車電池來說極具價值，因為鋰既是最輕的金屬，也是密度最小的固體元素，這意味著用鋰製造的電池具有較高的功率重量比，在運輸方面至關重要。

這不是馬斯克第一次想要開採鋰礦。財星雜誌（Fortune）2020年曾引述知情人士報導，特斯拉在一樁鋰業公司收購案告吹後，已設法取得在內華達州開採鋰礦的權利。

在馬斯克喊出要自採鋰礦之際，特斯拉也在參與另一種「挖礦」事業。彭博資訊報導，推特創辦人多爾西的金融服務公司Block及加密幣業者Blockstream，正在攜手打造一座比特幣 礦場，由特斯拉的德州太陽能儲能系統供電。

Blockstream執行長貝克在今年邁阿密比特幣大會上說，這座礦場將使用特斯拉在德州的可充電大型電池，但並未透露具體位置。

馬斯克去年就對比特幣和狗狗幣（Dogecoin）等加密幣表達興趣，並開放特斯拉客戶用比特幣購車，激勵加密幣行情衝上歷史新高。不過，該公司隨後又以比特幣挖礦太不環保為由，暫停比特幣付款政策。