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美股被聯準會縮表嚇到收黑 看得到的浮木剩下財報季

編譯劉忠勇／綜合外電
美股備感壓力，因美國10年期公債殖利率周五漲至2.713%，已連漲六天。美聯社
美股備感壓力，因美國10年期公債殖利率周五漲至2.713%，已連漲六天。美聯社

美國股市周五收黑，也結束一連三周漲勢。聯準會（Fed）鷹派論調為加速縮表鋪路，導致美國公債殖利率走高，也不利美股價位。眼前能讓美股仍有可為的，大概剩下即將登場的美股財報季。

史坦普500指數周五跌0.3%，那斯達克綜合指數跌1.3%，道瓊工業指數則扳回盤中，收漲0.4%。一周下來，史坦普和那斯達克各跌1.3%和3.9%，道瓊跌0.3%。

受費城半導體指數大跌2.4%拖累，台積電ADR周五跌1.2%。

Fed本周會議紀錄透露，為對抗通膨，除加速升息之外，考慮以一年1兆美元之速縮減目前規模高達9兆美元的資產負債表。 升息往往會影響短天期債券殖利率，Fed縮表則容易牽動長天期公債殖利率。尤其10年期公債殖利率往往影響房貸等借款的利息，是影響全球的重要基準指標。

美國10年期公債殖利率周五漲至2.713%，一周漲了0.3個百分點，且已連漲六天。2年期債券殖利率也漲到2.518%，也連漲五周。

Leuthold集團首席投資策略師鮑森（Jim Paulsen）論道：「殖利率水準還是很低，問題在於股市能否挺得住貨幣措施的衝擊。」他指出，當10年期公債殖利率在3%以下時，美股通常表現還不錯，除非最後漲到4%。

MKM Partners 首席經濟師德爾達（Michael Darda） 認為，美股價位仍不便宜。今年之初，史坦普500指數按未來一年預估獲利計算的本益比為21.5倍，當時10年期公債殖利率為1.5%。如今本益比降到19.4倍，10年期殖利率則收在2.7%。德爾達說，若要回到5年均價，美股得再跌15%，或者公債殖利率必須降近1個百分點，否則企業獲利就得增加18%以上。

美國企業財報季將由摩根大通、花旗集團在內大銀行領軍，於下周陸續登場，投資人將有機會得知企業在地緣政治局勢不穩和原物料價格上漲之際的表現。據路孚特（Refinitiv）估計，史坦普500指數成份股企業第1季獲利會成長6.1%，但金融業預料會衰減22.9%。

下周適逢復活節周末長假，股市只交易四天。富國證券主管舒馬赫（Michael Schumacher）認為，在周二公布3月消費者物價指數（CPI）之前的美股勢必難免震盪，投資人會希望降低風險。巴克萊經濟學家預測CPI年增率高達8.5%。

殖利率 指數 美股

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