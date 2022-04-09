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男性內褲女士裙長 景氣另類指標 口紅指數因疫情破功

財經新聞組／綜合報導
女生裙子有多長，也可能是判定經濟的指標。（歐新社）
女生裙子有多長，也可能是判定經濟的指標。（歐新社）

觀察經濟是否衰退，不一定只能靠債券和股票市場。從男士內衣指數到女士裙擺指數，還有一些非常規的經濟指標值得關注。

經濟學者強調，許多人認為債券殖利率倒掛是個重要指標。但事實上，還有許多其他經濟數據可以作為衰退訊號，包括就業和消費者支出數據。但非正規指數也值得參考。

●摩天大樓指數

英國經濟學家勞倫斯(Andrew Lawrence)在1999年提出所謂「摩天大樓指數」。將全球最大建築物的興建與經濟危機爆發聯繫起來。

他解釋，摩天大樓的完工往往會「終結大規模的建築熱潮」。然而，他強調，問題不在於高樓本身，而在於這些摩天大樓的「群聚」。

●男士內衣指數

前Fed主席格林斯潘(Alan Greenspan)認為這是個很好的指標。NPR記者克魯維奇(Robert Krulwich)在2008年曾表示，在全球金融危機期間，格林斯潘曾向他解釋，內褲是男人最不想買的衣服之一，所以它正是代表時機艱難的最佳證明。

據傳格林斯潘曾表示，男士內褲的銷量往往相當穩定，但銷量下滑表明男士的財務開始吃緊，以至於決定暫緩購買。

●女士裙擺指數

「裙擺指數」出現在1920年代華頓商學院經濟學者泰勒(George Taylor)的一篇論文中。該理論認為，當股市上漲時，裙子會變短，而在低迷時，裙子會變長。

1920年代的經濟繁榮和及過膝短裙的出現，以及1960年代金融更強勁時代出現的迷你裙，都被引用為支持這一理論的例子。

●口紅指數

雅詩蘭黛董事長蘭黛(Leonard Lauder)在2001年經濟低迷時期提出「口紅指數」。他認為女性會在口紅之類的小精品上花較多錢，以在困難時期滿足小確幸。

在2020年的新冠疫情期間，這項理論並不成立，當時化妝品的銷量下降，因為消費者在封鎖期間只能待在家裡。

指數 債券 殖利率

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