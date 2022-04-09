道瓊運輸指數跌20% 已經預示經濟衰退

觀察美國經濟健康度的指標有很多，其中有一個指標在過去100年中都備受投資者關注，被認為可以用於衡量美國經濟或反映經濟是否衰退，那就是道瓊 運輸平均指數 。

自4月初以來，道瓊運輸平均指數持續下挫，較去年11月的歷史高點已經下跌20%，進入技術面熊市。

根據道氏理論，道瓊運輸平均指數和道瓊工業平均指數往往同步波動。由於交通運輸是日常經濟活動中不可或缺的一部分，如果該指標陷入困境，那麼可能也代表整體經濟情況不容樂觀。

因此，雖然道指目前僅較歷史高點低7%，但是要注意運輸指數通常是先行指標。

自年初以來，聯邦快遞股價下跌逾20%，UPS價下跌約11%，而道指下跌6%。

美國卡車運輸協會2月數據創去年7月以來卡車噸位首度未見增加，而且3月油價觸及14年新高的影響尚未計入。

燃料成本一直是運輸業的「心腹大患」。目前卡車的主要燃料柴油約為每加侖5.071元，雖然略低於3月創下的5.135元歷史高價，但仍較去年同期高出約65%。

ING首席國際經濟學者奈特利(James Knightley)表示：「經濟衰退的風險正在上升，我們認為未來12-18個月發生這種情況的可能性或將為30%。」

目前聯準會(Fed)已迅速採取行動，避免破壞性的通膨繼續盤旋上升。但是部分分析師擔心Fed可能已經錯過機會，將很難在不引發經濟衰退的情況下利用貨幣 政策來冷卻通膨。

荷蘭合作銀行(Rabobank)資深美國策略師馬瑞(Philip Marey)表示：「Fed現在正在提前行動，可能會在5月會議上採取重大措施來收緊貨幣政策。然而，隨著經濟前景惡化，它們的動作可能已經為時已晚。」