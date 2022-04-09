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衰退機率升 首選定價力和高獲利

財經新聞組／綜合報導

高盛認為美國通膨率全年水平將不到4%，2023年經濟衰退的可能性正在增加；建議客戶尋找具有定價能力、獲利率高的公司。

高盛預測認為，美國通膨率可能即將觸頂，但經濟衰退的風險正在提高，股市走勢將相對持平。

高盛全球私人財富管理聯席主管佛林(Lakdawala Flynn)認為美國通膨即將觸頂，全年將低於4%；而2023年經濟衰退的可能性正在增加。

截止2021年底，高盛財富管理和消費部門共管理7510億元資產。

佛林表示，該行的高階客戶專注於公司獲利能力，並正在尋找醫療保健、能源以及房地產相關領域的資產。

對於美國經濟是否即將陷入衰退的說法甚囂塵上。多位華爾街人士近期先後表達看衰觀點。

知名激進投資客伊坎(Carl Icahn)上月底公開表示，美國經濟衰退可能即將到來，他已準備好應對市場大幅拋售。他認為通膨飆升是經濟的主要威脅，並擔心聯準會(Fed)操作「軟著陸」的努力會失敗。

德意志銀行是第一家預測美國將在2023年陷入衰退的華爾街投行。

德銀警告，Fed的緊縮政策預計將使美國在2023-24年秋冬季節出現2季負成長，並使歐元區的成長在冬天降至略高於零。換句話說，Fed預期出現一個「軟著陸」的衰退。

華爾街傳奇投資人、對沖基金專家庫伯曼(Leon Cooperman)也支持相同論點，認為美國經濟將在2023年陷入衰退，目前市場還有「很大的下滑空間」。他甚至將當前市場的狀況與1960-80年代進行比較，當時滯脹導緻美股陷入長達10年的熊市。

他說，「情況已經出現變化，我們面臨著不斷加速且構成挑戰的通貨膨脹。而從歷史上看，通貨膨脹一直是股票的好朋友。但當Fed採取措施抑制通膨時，問題就來了，因為抑制通膨就等於抑制經濟成長。」(財經新聞組)

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