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拜登簽署制裁俄國法案 取消最惠國待遇、禁止能源進口

白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

財經簡訊

財經新聞組／整理

特斯拉明年生產人形機器人

特斯拉CEO馬斯克表示，特斯拉最快可能在明年開始生產名為Optimus的人形機器人。特斯拉在2021年8月的「人工智慧日」首次公開這款被為「特斯拉機器人」的產品，宣稱它將是一款能夠執行廣泛任務的通用機器。不過特斯拉尚未公布機器人的工作原型，不清楚Optimus的精細程度。

高盛降評Robinhood至賣出

高盛分析師將Robinhood股票評級從「中性」調降至「賣出」，目標價13元，代表還有7.7%的上漲空間。告指出，散戶參與度下降，尤其是低端消費者，加上帳戶成長持續疲軟以及短期獲利能力有限，將限制該公司未來12個月的表現。

瑞銀降評惠普 由買進變中性

由於擔憂消費者支出放緩，瑞銀(UBS)將個人電腦(PC)和印表機製造商惠普的評級從「買進」調降至「中性」，並將該股目標價定在40元。波克夏控股7日披露買進惠普11.4 %的股份。瑞銀指出，PC銷售趨緩、供應鏈利空和全球宏觀問題，加上股票回購放緩，都是不利惠普的因素。

微軟宣稱成功破壞俄駭客攻擊

微軟表示已經破壞了俄羅斯軍事間諜針對烏克蘭、歐盟和美國目標的駭客攻擊。該公司在一篇網路貼文中表示，一個綽號為「Strontium」的組織使用7個網域名稱來監視歐盟和美國的政府機構、智庫，以及烏克蘭媒體組織等機構。微軟沒有說明遭鎖定的機構名稱。

亞馬遜遭控非法干擾工會選舉

根據推動組織工會活動的零售批發和百貨商店聯盟(RWDSU)發表的一份聲明，亞馬遜非法干預了最近在阿拉巴馬州一家倉庫舉行的工會選舉。RWDSU向全國勞資關係委員會提出異議，指稱亞馬遜「製造了一種混亂、脅迫和害怕報復的氣氛，從而干擾了員工選擇加入或拒絕工會的自由」。

BNT與德政府簽5年疫苗協議

德國生技公司BioNTech表示，已與德國衛生部簽訂一份為期5年的合約，在緊急情況下生產和供應mRNA疫苗。根據框架協議，BioNTech將保留並保持每年生產至少8000萬劑mRNA疫苗劑量的製造能力，以應對潛在的公衛威脅。BioNTech沒有具體說明協議的任何財務細節。

特斯拉 亞馬遜 疫苗

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中國封城擾亂供應鏈 蘋果執行長庫克輾轉難眠

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衰退機率升 首選定價力和高獲利

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