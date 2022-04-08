結婚估250萬場 禮服需求暴增

今年婚禮場次預估將創38年新高。（路透）

今年接獲婚禮邀請的人，可能要趕快提早做好準備，因為很多人將會揚棄運動服裝，換上蓬蓬裙和緊身洋裝。

零售商正在競相訂製能夠捉住這種時尚 的套裝；預估今年美國將舉辦250萬場結婚儀式，為1984年以來最多的一年，因此晚禮服和雞尾酒禮服在店面和網站上成為主打商品。

時尚品牌Anthropologie的婚紗業務商品主管康莉(Lori Conley)說，「今年的新娘絕對都在追求時尚、大膽和更性感的造型。在過去幾年一直穿著休閒裝之後，現在將轉而大力擁抱所有值得慶祝的東西。」

梅西百貨 時尚辦公室負責人吉恩(Durand Guion)表示，Netflix影集《柏捷頓家族：名門韻事》(Bridgerton)和HBO的《鍍金年代》(The Gilded Age)帶動的服裝潮流也越來越受歡迎。

這種反彈凸顯出美國已恢復到疫情 前的生活方式，因為疫苗普遍接種有助於解除限制並緩解對感染的擔憂。

《婚禮報告》(The Wedding Report)估計，2022年與婚禮相關的產品和服務的總銷售額可能會較去年增加31%至686.6億元，遠高於情前的水平。

Anthropologie的婚紗設計部門BHLDN庫存較去年增加近1倍，而服裝租賃公司Rent the Runway為婚禮和其他社交活動等特殊場合提供的產品種類，比疫情前水平高出10%。

連鎖百貨公司梅西和柯爾(Kohl's Corp)也在備貨晚禮服和派對服裝，其中柯爾將專門展售禮服的空間擴大了75%。

對於Rent the Runway而言，在疫情危機打擊需求後，婚禮和派對的回歸提供了一個重振訂戶成長的機會，這也是其主要收入來源。

然而，數月的供應鏈中斷仍然困擾著零售商，中國最近的新冠疫情封城行動可能會加劇貨架庫存問題。

Jefferies分析師赫爾甘斯(Ashley Helgans)指出，「供應鏈本應在年中到年底時基本恢復正常。但隨著婚禮旺季到來，感覺上供應並沒有完全恢復正常。」