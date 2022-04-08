防禦類股領漲 股指中止連跌

隨著投資 人重新評估聯準會(Fed)收緊貨幣政策和應對通膨上升的最新計畫，美股在連跌2日後反彈。

道瓊工業平均指數 在盤初下跌300點後上漲87.06點或0.25%至3萬4583.57點。史坦普500指數上漲19.06點或0.43%至4500.21點。那斯達克綜合指數在連跌1日後小漲8.48點或0.06%至1萬3897.3點。

隨著投資人繼續尋找收益和股利穩定的股票，消費性必需品和醫療保健等防禦性類股引領市場反彈。Costco上漲3.98%，輝瑞上漲4.33%。沃爾瑪、默克、聯合健康集團和寶鹼等也走升。

Constellation Brands和Lamb Weston Holdings在公布財報後分別上漲4.61%和7.97%。

部分大型科技股也在晚盤上漲。Alphabet、特斯拉和Meta大多收復跌幅，而推特則回吐本周初的漲幅下跌5.38%。在巴菲特的波克夏 控股披露持有這家科技硬體製造商的股份後，惠普公司飆升14.75%。

本周至今那指下跌2.55%，史指下跌約1%，距歷史高點低7%。

Fed 6日公布了3月會議紀錄，顯示官員計畫減持數兆元的債券，共識規模約為950億元。與此同時，政策制訂者表示，可能需要升息一次或多次50個基點，以對抗飆升的通膨。