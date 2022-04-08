二手車需求退燒 價格仍燙手

雖然消費者需求放緩，但二手車 價格似乎仍處於高位。

根據追蹤全美經銷商價格的汽車 購物軟體CoPilot的數據，今年3月與2021年3月相比，10年以下的二手車銷量下降了27%，但同期平均售價上漲40%至3萬3653元。

CoPilot的研究顯示，對於1至3年的接近全新的二手車來說，3月銷量與去年同期相比下降了31%，而4.1萬元的平均售價則高出37%。在2022年的前2個月，由於新車生產面臨持續挑戰以及與烏克蘭戰爭有關的不確定性，這類新二手車的售價在3月再次上漲之前下降近3%。

結果是消費者要花更多時間才能買到二手車。自2021年3月以來，尋找一輛汽車的平均時間從89天躍增93%至171天，導致經銷商1年至3年車齡的汽車庫存開始恢復到疫情 前水平。

然而，CoPilot表示，由於經銷商繼續面臨新車供應不足的問題，而且許多潛在的新車購買者最終可能會購買二手車，因此售價並沒有下降。

CoPilot CEO兼創始人瑞恩(Pat Ryan)表示：「由於全美各地幾乎沒有新車可賣，經銷商只能一直將新款二手車的價格推高。」

在疫情之前，大約76%的車輛售價低於2.5萬元。現在這個價格帶範圍內的汽車僅占庫存的35%。與此同時，售價在4萬元以上的商品占經銷商手上可售數量的25%，而以往只占5%。

瑞恩說，「汽車價格居高不下的唯一好處，是它提供了額外的汽車出售給消費者，而且是以創紀錄的高價賣出。」

他說，「我們對二手車車主的建議是善用這個千載難逢的趨勢，只要有利可圖就賣出他們手上的車輛。」