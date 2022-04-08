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美股最錢線／縮表將至 資訊科技股看好

財經新聞組／綜合報導

聯準會(Fed)會議紀錄除了討論升息外，也披露了縮表細節。預計最快自5月起擴大升息幅度至50基點，並每月縮減950億元的資產負債表。

所謂縮表就是Fed對持有的國債和抵押貸款證券(MBS)等有價證券到期不續做，從而收回美元流動性。

相較於升息，縮表對美股的影響性既慢且長，不像升息會直接影響資金價格。當Fed縮減持有的證券規模時，對應的負債也相應減少，即商業銀行的存款準備金減少，因此資產和負債的共同影響使得美國整體流動性開始縮減，再進一步影響到資產價格，進而改變股市整體估值水平。

Fed主席鮑爾在3月會議上表示，這次縮表的方式將與2017-2019年那次非常類似，但會更快。

上一輪縮表發生在2017年10月，約在2015年12月正式升息後2年。在當時的縮表過程中，Fed的「預期管理」就顯得比較高明。

美股三大指數在上輪貨幣政策收緊期間呈現出震盪上行的態勢，其中以那斯達克指數表現最優。

在升息期間，除了初期消化升息衝擊出現回跌外，美股走勢穩中有升。而在升息和縮表重疊期間，美股三大指數維持相對穩定。

縮表期間，美股三大指數在2018年9月至2019年2月出現短暫回跌後繼續上漲。美股在整個貨幣政策收緊期間表現較好，一方面，源於其強勁的經濟基本面支撐；另一方面，也是源自於其「優勝劣汰」的淘汰機制。

依類股表現觀察，資訊科技的漲幅最明顯，非必需性消費品優於必需性消費品。升息乃至於縮表對美股各個類股的影響，總體而言，以資訊科技漲最為突出，這也是那指大幅上漲的原因；無論在升息或是縮表期間，資訊科技類股都處於領導地位。而消費性類股存在分化，非必需性表現突出，但必需性相對較差。

升息 美股 指數

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