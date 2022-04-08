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財經簡訊

財經新聞組／整理

輝瑞5.25億收購ReViral

輝瑞公司(Pfizer)宣布將以高達5.25億元的價格收購英國私營藥廠ReViral Ltd，其中包括階段性付款，以取得呼吸道融合病毒(RSV)的實驗性藥物。Reviral正在研發4種RSV療法，其中2種已進入中期研究階段，包括其主要產品候選藥物sisunatovir。

Bolt失火召回 GM仍看好

通用汽車(GM)預計其雪佛蘭電動車Bolt銷量可以在大幅召回後出現反彈。2022年發生十餘起輛汽車著火事件，迫使GM召回所有已售Bolt。雪佛蘭行銷副總裁馬久洛斯(Steve Majoros)表示，預估2022年的銷售和生產數量將創紀錄，而且2023年將大於2022年。EV和EUV兩款車系前景可期。

Rite Aid資本惡化 德銀喊賣

德銀分析師希爾(George Hill)將Rite Aid股票評級調降至賣出，目標價調降至1元，較6日收盤價低88%。Rite Aid將在14日發布第4季財報。希爾表示，該公司情況「正在惡化」，營運資本至少要有4億元，但2023財年可能沒有足夠的現金來滿足償債和資本要求。

首申失業金人數 54年新低

勞工部表示，截至4月2日當周首申失業金人數為16.6萬人，低於預期的20萬，為1968年來最低，也是連續第3周申領人數低於20萬人；前周由20.2萬人下修至17.1萬人。有一周落差的持續申請數為152.3萬人，高於預期的130.2萬。疫情之前的2019年全年平均每周申領人數為21.8萬人。

馬斯克成推特董事「毫無意義」

特斯拉大股東之一的巴倫(Ron Baron)表示，馬斯克(Elon Musk)在推特的9.2%持股以及他的董事會席位並不重要。他說，「我認為這毫無意義，」「這筆投資微不足道。對於身價3000億元的他來說，30億美元算什麼？他擁有市值1兆元的特斯拉，並且正朝著3或4兆元的方向發展。」

卡車司機缺短 沃爾瑪加薪

沃爾瑪將提高卡車司機工資，並啟動培訓下一代司機的新計畫，因為它一直在努力尋找可用人力來補充全國各地的商店貨架和倉庫。沃爾瑪表示，在調高工資後，卡車司機的第一年收入將高達11萬元。該公司沒有提供目前的工資範圍，但表示第一年平均收入為8.75萬元。

沃爾瑪 GM 特斯拉

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天然氣供給緊 顛覆全球經濟

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美股最錢線／縮表將至 資訊科技股看好

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