Fed會議：縮表規模 每月950億元

Fed將每月縮表950億元，並擴大升息幅度至50基點。（路透）

聯準會(fed)會議紀錄顯示，官員在3月會議上討論了希望減少數兆元債券持有量，一致認為每月約為950億元。

官員們「普遍同意」最多允許600億元的美國國債和350億元的抵押貸款 支持證券(MBS)到期不續，分3個多月逐步進行，最快可能從5月開始。這個數字是上次2017-19年時縮表的2倍，代表從超寬鬆貨幣政策出現歷史性轉變的一部分。

除了資產負債表外，官員們還討論了未來的升息 步伐，成員們傾向於採取更激進的舉措。

不過，會議紀錄指出，在即將舉行的會議上可能升息50個基點，這個水平與市場對5月定價一致。事實上，上個月有相當多的因素推動擴大升息幅度。烏克蘭戰爭的不確定性讓官員們決定不在3月升息50個基點。

會議紀錄指出，「許多與會者指出，在未來會議中，將目標區間調高一次或多次50個基點可能是適當的，尤其是在通膨壓力持續升高或加劇的情況下。」

LPLFinancial首席股票策略師克羅斯比(QuincyKrosby)表示，會議紀錄「對任何認為Fed在對抗通膨方面將更加鴿派的人發出警告」，「他們的訊息是：『你錯了。』」

Fed相對強硬的態度延伸到資產負債表的談話中。有些成員希望對每月縮減的數量不設上限，而另外一些成員則表示對「相對較高」的限制感覺不錯。

雖然官員們沒有進行任何正式投票 ，但會議記錄顯示，成員們同意縮表過程可以從5月開始。

然而，縮表是否真的會達到950億元仍然是個問題。由於再融資活動低迷，30年期房貸利率升至5%以上，MBS的需求已經減弱。官員們承認，MBS的被動縮減可能還不夠，「在資產負債表縮減順利進行之後」將考慮直接出售。