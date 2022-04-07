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Fed加速轉鷹 股指連跌2日

財經新聞組／綜合報導

美股6日連續第2天下跌，利率飆升至新高，聯準會(Fed)就收緊貨幣政策以應對通膨的速度給出更多指引，引發人們對這可能會減緩經濟成長的擔憂。

道瓊工業平均指數下跌144.67點或0.42%至3萬4496.51點。史坦普500指數下跌43.97點或0.97%至4481.15點。那斯達克綜合指數回落315.35點或2.22%至1萬3888.82點。

Fed會議紀錄顯示，官員們「普遍同意」每月應將資產負債表縮減950億元。會議紀錄還顯示，Fed正在考慮比通常的25個基點更大的升息幅度。

10年期美國國債殖利率躍升至2.65%以上，達到3年高點，並在Fed會議紀錄公布後繼續維持在該高點附近。

科技股再次下跌。蘋果、微軟、亞馬遜和特斯拉領跌，也拖累了那指。晶片製造商輝達和Marvell Technology分別下跌5.88%和2.65%。

隨著Fed升息，投資人開始尋找獲利穩定的股票，並迴避那些提供未來成長的股票。包括公用事業、醫療保健和消費性必需品產業，6日繼續攀升，安進(Amgen)和嬌生分別上漲2.2%和2.6%。沃爾瑪、可口可樂和寶鹼等消費必需品也小幅上漲1%以上；沃爾瑪上揚2.32%。

指數 殖利率 沃爾瑪

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