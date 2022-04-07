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美股最錢線／經濟前景壞 回購仍熱絡

財經新聞組／綜合報導

隨著新一輪財報季即將到來，雖然部分投資人擔憂通膨、潛在經濟衰退和股價停滯的威脅越來越大，美國企業的股票回購規模仍創下歷史新高。

根據金融數據公司EPFR的統計數據，美國企業第1季宣布股票回購金額超過3000億元，其中3月同比增幅強勁，代表近幾周企業回購股票仍具韌性。

通常情況下，企業會在對未來充滿信心並認為股價被低估時回購股票。而股票回購被視為過去幾年美股大漲的主要原因，在公布財報業績時，回購很可能會成為投資人關注的焦點。

雖然，目前投資者普遍擔心通膨和經濟衰退對企業前景的威脅，可能會削弱企業大規模回購股票和分派股利向股東返還資金的意願。

摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)4日曾表示，該行將在未來一年減少股票回購，以滿足聯邦法規要求的資本增加。星巴克同日也表示將暫停數十億元的股票回購計畫，以便在面臨美國工會日益壯大之際，對員工和商店進行更多投資。

National Securities首席市場策略霍根(Art Hogan)表示：「我認為未來可能會有更多公司會像2020年初那樣放慢回購過程，他們會想：『如果真的陷入經濟衰退，我的資產負債表上需要多少現金才能經受住這場風暴？』」

Informa Financial Intelligence分析師朱亞(Winston Chua)表示，至少目前看來，企業似乎仍在積極回購股票。他補充指出，今年3月宣布新的回購規模達到740億元；相比之下，2021年3月為540億元。

摩根大通私人銀行(JPMorgan Private Bank)駐倫敦EMEA投資策略主管彼德斯(Grace Peters)表示，預計大型企業相對強勁的資產負債表將可為繼續當前強勁的回購步伐提供保障。

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