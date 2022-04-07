Walgreens擴張Health Corners

Walgreens將擴大舊金山和洛杉磯地區附有Health Corners的分店數量，與加州健保公司Blue Shield合作提供醫療服務。它已在加州開設12家，並計畫年中前再開8家。Health Corner是店內獨立空間，由註冊護士或藥劑師安排乳房X光檢查、測量血壓或糖尿病或協助設定高科技醫療設備。

亞馬遜 獲評LinkedIn最佳職場

根據吸引和留住人才的能力，包括如何為各種背景的員工提供職業發展機會，LinkedIn再次承認亞馬遜是美國最理想的工作場所。2021年亞馬遜在美國創造超過20萬個工作崗位，為一線員工支付全額大學學費。亞馬遜目前在美國擁有超過110萬員工，全球則有160萬。

波音雲端 業務 3大廠得標

波音公司宣布，該公司雲端計算服務的10億元競標已經結束，亞馬遜、谷歌和微軟都分得一杯羹。波音資訊長兼資訊科技和數據分析資深副總裁東尼茲(Susan Doniz)宣稱這是「多種雲端合作夥伴關係」，「將為波音未來 100 年提供支援。」相關財務細節沒有披露。

Aurora與Werner測試自駕 卡車

自駕新創公司Aurora Innovation宣布已與物流巨頭Werner Enterprises對自駕牽引車進行試點測試。Aurora的自駕系統Aurora Driver將操作Werner卡車，在德州沃思堡(Fort Worth)和埃爾帕索(El Paso)間大約600英里的高速公路上試駕。卡車仍將配備真人操作員。

費城Fed行長示警通膨和升息

費城聯邦儲備銀行(Fed)行長哈克(Patrick Harker)加入同儕行列，對通膨發出預警，並強調必須升息以控制通膨。他在德拉瓦商會致詞時表示，他擔心通膨率會達到40年來的最高水平。預計Fed將透過一系列有條不紊的升息和縮減其資產負債表上持有的債券水平來做出回應。

Buffalo Wild Wings推新醬料

Buffalo Wild Wings將與百事公司的多力多滋(Doritos)合作推出一款全新「炙辣」玉米片雞翅醬，以趕上NBA季後賽。繼去年合作推出辛辣甜辣椒醬後，這款新產品將從6日開始在全美Buffalo Wild Wings店面提供。雞翅先沾滿特製醬汁，然後再撒上炙辣多力多滋玉米片碎屑。